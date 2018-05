Introducen recurso para suspender las elecciones

Especial Robert Alvarado / ND / 19 may 2018.- A pocas horas que se inicie el proceso electoral, el Comité de Controlaría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ) interpuso una acción de amparo constitucional contra el Consejo Nacional Electoral por no garantizar “las condiciones electorales más favorables”.

Carlos Paredes Garrido, coordinador general del CCSSJJ, y la doctora Martha Riategui Villamizar, interpusieron la acción de amparo después de varios meses de intentar ser atendidos por los rectores del ente electoral. Asegura Paredes que el amparo se apoya en la violación de los artículos constitucionales 5, 62, 67, 293, 294 y 298.

Argumentan que desde 2012 una serie de organizaciones han intentado – sin éxito- legalizarse ante el CNE como partidos políticos.

Afirma Paredes que se están vulnerando los fundamentos de que la soberanía reside en el pueblo y que el Estado está obligado a generar las condiciones más favorables para la participación en materia electoral (Art. 62 CRBV) y el derecho a constituir organizaciones políticas (Art. 67 CRBV) que durante varios años el CNE se ha negado a garantizar.

Acotó Paredes que el recurso de amparo va acompañado de una medida cautelar de suspensión de las elecciones presidenciales y de los Consejos Legislativos pues no se garantizó la constitución de grupos de electores ni la participación por iniciativa propia en las entidades estatales.

Por último Paredes insta a las organizaciones internacionales que vienen como observadores internacionales a no avalar estas elecciones.

Etiquetas: CCSSJJ | Presidenciales 2018 | TSJ