Herrera-Vaillant: Estoy pensando en votar por Falcón y no me vengan con que eso legitima “a esta miasma”

ND / foto: Panorama, Jorge Zerpa / 2 may 2018.- Así lo dijo el columnista, asesor de empresas y presidente del Instituto Venezolano de Genealogía, Antonio Herrera-Vaillant, vía Twitter.

“Entre esperar que la oposición organizada revele algún plan, dar pataditas en el suelo exigiendo renuncia de Maduro, y votar por @HenriFalconLara terminaré por lo último. Y no me vengan con la payasada que eso “legitima” al régimen porque a esta miasma no la legitima nada ni nadie”.

