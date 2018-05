Héctor Rodríguez: El pueblo venezolano quiere a alguien que lo cuide y lo proteja

ND / 5 may 2018.- El gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, asegura que Henri Falcón se ha estancado en las encuestas porque radicalizó su discurso. Así lo dijo en el programa dominical (grabado el jueves) de Carlos Croes por Televen.

“Yo te voy a decir algo. Sinceramente yo esperaba más de Falcón en esta campaña. Yo lo conozco desde que fue alcalde, creo que hizo una buena gestión; creo que no fue así en la gobernación, se desinfló pero lo conozco. Pensé que iba a ir con más ganas, con más fuerza, con más organización, con más batalla. Claro, él tiene un inconveniente, que es el nivel de fractura y división que tiene la oposición. Y segundo, en función de esa división, tratando de hablarle a los sectores más radicales, radicalizó su discurso hacia un discurso absolutamente neoliberal: dolarización de la economía; de paquetes del Fondo Monetario Internacional; y eso ya está demostrado, la mayoría del pueblo venezolano no quiere un paquetazo. No quiere políticas neoliberales…”

“Pero quiere dólares…”, le ripostó Croes.

“No. La mayoría del pueblo venezolano quiere estabilidad en la economía y en eso es en que tenemos que trabajar. La mayoría del pueblo venezolano quiere soberanía; quiere dignidad; no quiere depender de políticas neoliberales; quiere trabajo; quiere a alguien que los proteja, que los cuide; y esa radicalidad que está planteando es lo que ha hecho que Falcón se estanque en las encuestas, que es la realidad. Él puede venir a programas de televisión a decir lo que quiera pero eso se ve hasta en las caras de sus fotografías y de sus actos”.

Rodríguez agregó que, por el contrario, los actos electorales del presidente Nicolás Maduro están llenos de gente. “¿Por qué? Porque (Maduro) ha sido sincero en estos cinco años que han sido muy difíciles. Ha sido sincero. Ha sido leal. Se han mantenido firme a un programa de Gobierno de protección social al pueblo, de enfrentar las dificultades, y creo que eso el pueblo lo valora muchísimo. Yo auguro una gran victoria para el presidente Nicolás Maduro”.

