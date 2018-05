Guillermo Reyes (Ceela): El sistema electoral de Venezuela ofrece plenas garantías

ND / foto: @primerapagina / 3 may 2018.- El representante del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, Guillermo Reyes, aseguró este jueves que en el sistema electoral venezolano sería “imposible” alterar los resultados, pues al ser automatizado, ofrece plenas garantías, transparencia y claridad en el proceso. “Vengo de un proceso electoral colombiano donde todo es manual, hoy, a un mes de las elecciones todavía no se ha aclarado los resultados del congreso, y allí sí hay capacidad de manipulación de testigos o del jurado, entonces dicen que el culpable es el ente electoral (…) En el sistema venezolano, similar al brasileño, es un sistema que ofrece plenas garantías; pero reitero, no podemos involucrar en esto el componente político partidista de un conflicto interno que existe, en el cual no se puede deslegitimar la máquina ni un resultado que, dicho sea de paso, si no todos participan, por qué deslegitimamos al árbitro”, dijo Reyes en Primera Página, por Globovisión.

Como representante del Ceela, Guillermo Reyes aclaró que dicha organización viene participando en las auditorías al sistema electoral y por ende, “no certificamos ni legitimamos, solo acompañamos, formulamos recomendaciones y nos limitamos a nuestra actividad dentro del ente electoral; ahora, en esta etapa, en las auditorias”.

“Acompañamos a las organizaciones políticas a verificar todo el proceso de totalización, de máquinas de votación, de electores, de registro electoral, en ese papel técnico se involucra el Ceela, pero no nos metemos con el tema político partidista, no tenemos origen político ni respondemos a ninguna agrupación, eso queremos dejarlo claro”, insistió.

Reconoció tener su propia opinión sobre el tema político venezolano, “pero como organización nos metemos y acompañamos muy técnicamente el desarrollo de estas auditorías y el día antes de las elecciones presentaremos nuestro informe”, anunció.

El experto en materia electoral indicó que el propio 20 de mayo estarán desde muy temprano observando y acompañando el proceso de instalación de máquinas, en el que podrán formular –incluso- recomendaciones, sin embargo, asegura no tratar con las autoridades de mesa.

“Nuestro reglamento está bastante claro, nosotros acompañamos no intervenimos en el proceso interno”, sostuvo.

En cuanto al comentario que hizo el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, sobre que el Ceela “es el club de amigos de Tibisay Lucena”, Reyes contestó que tal organización no favorece amiguismos.

“Nosotros no favorecemos amiguismos. Con la autoridad electoral hay respeto y una buena relación, pero aquí tenemos mucho en juego, nuestro prestigio, nuestro reconocimiento, ustedes lo podrán ver en el informe. Aquí no favorecemos ningún tipo de amistad con nadie, cumplimos una tarea, no nos involucramos con la situación interna del país, nuestro papel es muy claro”.

Agregó que ese comentario hecho por Capriles, “desconoce lo que hemos venido haciendo”.

Indicó que hasta ahora, todas las auditorías realizadas han sido suscritas por los representantes de los candidatos presentados a las elecciones del 20 de mayo.

Etiquetas: Ceela | elecciones | garantías | Venezuela