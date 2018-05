Guanipa: Elecciones del 20M no será reconocerá mundialmente

Jennifer Suárez / 14 may 2018.- El dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, reiteró este lunes el llamado al pueblo venezolano a no participar en las elecciones del próximo 20 de mayo ya que , a su juicio, no serán reconocidas a nivel mundial.

“Ni Primero Justicia, ni la Unidad Democrática, ni la Iglesia, ni los docentes y estudiantes universitarios, ni Fedecámaras, ni el chavismo crítico, ni trabajadores, ni países del mundo van a reconocer la farsa del 20 de mayo”, dijo durante una rueda de prensa.

Guanipa ratifico su posición en el marco de los comicios electorales, por lo que invitó al pueblo venezolano “a seguir luchando, a fin de que este año haya elecciones transparentes para sacar a Maduro de la presidencia de la República”.

“Gobierno y Psuv juegan con el pueblo, se burlan del pueblo, harán una mojiganga el 20 de mayo, por eso desde la Unidad, Democrática, desde el Frente Amplio Venezuela le decimos a la gente que 20 de mayo no vaya a la farsa, no se preste para la manipulación”, resaltó.

El dirigente subrayó que durante la sesión especial de la Asamblea Nacional “el Parlamento también desconoce la mojiganga del 20 de mayo (…) El 23 de mayo acompañaremos a la gente en protesta social que se hará en toda Venezuela, mientras que el 25 de mayo habrá protestas internacionales”.

“El 25 de mayo la fiscal Luisa Ortega Díaz hará denuncias importantes contra la corrupción, es decir que antes y después del 20 de mayo tendremos participación de la Unidad y del Frente Amplio para decirle a la gente que tenemos que seguir luchando”, destacó.

Y agregó: “Tenemos que seguir luchando para lograr que este año haya un verdadero proceso electoral y que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela, que se cumplan las condiciones, elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se convoque un proceso con 5 meses de anticipación, que la gente sepa que puede inscribirse en el Registro Electoral esté donde esté”.

Guanipa indicó que hay aproximadamente dos millones de venezolanos que “salieron del país a quienes se les ha negado el derecho de elegir, le han negado el derecho a casi dos millones de jóvenes a inscribirse en el Registro Electoral”.

Puntualizó que los problemas en el país se profundizarán a partir del 21 de mayo. “Tibisay Lucena ya tiene lista el acta de escrutinio, los problemas no disminuirán mientras Maduro siga en la presidencia”.

Reiteró que para el próximo 16 de mayo se realizará una protesta nacional. “En el caso de Caracas estamos convocando a las 9:00 am en la plaza Brión de Chacaito para salir a la sede de la OEA”.

Según el dirigente, el 20 de mayo se realizará una protesta mundial “aquí iremos ese día a las iglesias para luchar en oración”, mientras que para el 21 de mayo el Frente Amplio Venezuela convocó a una actividad “de rechazo a resultado electoral, evento que se hará en el Aula Magna de la UCV”. El 22 de mayo durante la sesión de la Asamblea Nacional se le dirá al mundo que institucionalmente “rechaza la mojiganga del 20 de mayo”.

“En medio de la grave situación los venezolanos tenemos que seguir ejerciendo presión dentro y fuera del país, para que se fije un verdadero proceso electoral con un verdadero árbitro, cumpliendo con los parámetros de la Constitución”, sentenció.

Etiquetas: elecciones 2018 | Frente Amplio Venezuela Libre | Juan Pablo Guanipa | Presidenciales 2018