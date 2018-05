Felipe González: El Gobierno de Maduro se va a caer solo

Jennifer Suárez / 7 may 2018.- El expresidente del Gobierno español, Felipe González, aseguró este lunes que “la destrucción de Venezuela perpetrada por Nicolás Maduro llevará pronto a una caída del régimen”.

González dijo a El País que “lo mejor que puede hacer la oposición democrática es no participar en esta farsa de ninguna manera. Eso es lo que creo que debería ocurrir”, dijo en relación a las elecciones pautadas para el domingo 20 de mayo en la que se escogera al nuevo Jefe de Estado venezolano.

A su juicio, el presidente Nicolás Maduro “ha destruido la democracia y la Constitución bolivariana. La ha destruido completamente en un golpe de Estado que empezó en el propio diciembre de 2015 cuando perdió la Asamblea Nacional y que culminó con la Asamblea Nacional llamada Constituyente”, sostuvo.

“Pero no solo ha destruido la institucionalidad democrática, la suya, no la de otros, la propia Constitución bolivariana. Ha destruido la economía del país. Siempre buscó un culpable. Ahora parece que los culpables son los de Banesco. Y siempre hay una permanente persecución buscando un culpable. Ha depredado completamente el país. Era casi imposible imaginar que se pudiera hundir a Pdvsa, pero también ha hundido a Pdvsa”, explicó.

El expresidente español aseguró que la situación del país luego de las elecciones presidenciales “se tornará de la misma que hemos estado viendo actualmente”.

“La situación sería del 13.000% o 14.000% de inflación, un salario mínimo que sube cuatro veces en un año y que se devora a sí mismo inmediatamente. Es una catástrofe sin paliativos. No hay medicinas. La gente está recurriendo a medicinas para animales. No hay comida. Han hecho la cosa más inaceptable que puede hacer un régimen: con 15 millones de carnés de la patria, que, ligados a los Clap, a las bolsas de comida que también ellos están depredando, pretenden que les garanticen el sometimiento de la población”, destacó.

Y agregó: “Caracas es una ciudad de una violencia extrema, hay más muertes que en Damasco, han perdido la economía, el aparato productivo de Venezuela, el país más rico de América Latina y todavía Maduro busca culpables y no se mira al espejo, viendo que el mayor culpable de lo que pasa es él. Ahora hay una apariencia de mayor abastecimiento porque hay elecciones el 20 de mayo, pero el 21 de mayo la realidad será exactamente la misma”.

Ante todo este escenario, González recalcó que él no apoyaría una intervención militar en el país caribeño. “Yo personalmente no apoyaría nunca una intervención en Venezuela. No la apoyaría. Tiene que quedar claro. Ahora, existen resortes de la llamada comunidad internacional, que es Europa, Norteamérica y los grandes países democráticos de América Latina. No estamos exigiendo que Rusia haga algo o que China haga algo. ¿Existe alguna posibilidad de hacer algo más? Sí. Hay que coordinarse mucho más firmemente en las sanciones”, indicó.

Etiquetas: Felipe González | Nicolás Maduro | Pdvsa | venezolanos