Gobierno anuncia apertura de casas de cambio en zonas económicas especiales

ND / foto: @ViceVenezuela / 2 may 2018.- El vicepresidente ejecutivo de la Republica, Tareck El Aissami, informó que el Gobierno venezolano autorizó la apertura de casas de cambio en las zonas económicas especiales y en las zonas Petro: hoteles, aeropuertos, destinos turísticos. Estas comenzarán a funcionar en las próximas horas.

“El Gobierno bolivariano ha tomado la decisión de autorizar a operadores financieros específicos a abrir en las próximas horas casas de cambio en las zonas económicas especiales y en las zonas Petro: en los hoteles, aeropuertos, destinos turísticos”, dijo en rueda de prensa.

Esta medida es para que, según el Aissami, las personas que visitan Venezuela del extranjero “no sean víctimas de estas redes mafiosas y criminales del delito organizado”.

“Vamos a abrir casas de cambio para que las personas que tengan algún tipo de operación cambiaria, sobre todo remesas o cualquier otra operación cambiaria, tengan la vía legal para hacerlo, y no terminen en manos de estas mafias que fomentan, promueven el dólar criminal que afecta tanto a al economía nacional”.

Operación “Manos de Papel”

El aissami ofreció un balance de la operación denominada “Manos de Papel” e indicó que “a esta hora tenemos 175 personas detenidas, mafias que han sido perfectamente identificadas tras una labor de inteligencia importante. Inclusive también en el estado Táchira, específicamente, hemos dado un duro golpe contra redes que estaban directamente vinculadas a la extracción del papel moneda venezolano. En total van 125 allanamientos, 514 vehículos incautados y 48 motos, 1.133 cuentas bloquedas, el 90% forma parte de Banesco. Son 1.563 personas investigadas, 735 son naturales y 828 empresas privadas. Todas estas cuentas tienen trazas hasta por 20 billones de bolívares durante los últimos meses”, detalló.

Insistió que en Táchira las actividades de investigación condujeron a las autoridades venezolanas a dar “duros golpes” a las “mafias transnacionales” que, a su juicio, son “amparadas por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”.

“Todas estas operaciones, transacciones bancarias, cambistas, casas de cambio criminales en la frontera que roban el cono monetario venezolano tienen total impunidad en el territorio colombiano”, sostuvo.

Asimismo señaló que se avanzó en la investigación a funcionarios que se prestan para realizar o facilitar esas transacciones. “Ha sido capturado y detenido el registrador principal del estado Táchira, cuatro notarios, el director regional de Transito y Transporte Terrestre, dos fiscales del Ministerio Público”. Además hay funcionarios que siguen siendo investigados.

El Ejecutivo acotó que también se han desmantelado empresas fantasmas “que forman parte de las fachadas que se constituyen para formar parte de estas cadenas criminales, mafias que utilizan empresas para marcar de manera criminal y especulativa el dólar cambiario”.

“Todas estas bandas tienen su epicentro de corrupción criminal en Cúcuta, Colombia. En consecuencia, el día de hoy, luego de una importante reunión de trabajo con el Fiscal General de la República, con el Poder Judicial, con Sudeban, anunciamos que iniciamos una nueva estapa de la operación “Manos de papel”. Hemos liberado 149 nuevas órdenes de aprehensión y captura contra personas que están perfectamente identificadas y vinculadas a estas redes del crimen organizado. Ya 28 personas han sido, a esta hora, capturadas y puestas a la orden de la justicia venezolana”, puntualizó.

Banesco

Por otro lado, enfatizó que el Ministerio Público ha instruido el bloqueo y el congelamiento del dinero de 245 nuevas cuentas bancarias. “El 84%, es decir 206 cuentas, son de Banesco”, expresó.

“Entre las irregularidades detactadas destacan las siguientes. Primero, fichas de identificación de los clientes desactualizadas, incumpliendo la medida denominada “debida diligencia del cliente” (DDC). El Banco no realiza las comprobaciones de domicilio de sus clientes, lo que facilita el funcionamiento de empresas de maletín, dedicadas a estas mafias, al tráfico del billete, a la fijación del marcador criminal del dólar, entre otros delitos transnacionales. Los clientes cuyos movimientos no son acordes con supérfil financiero no son reportados a la Sudeban y, además, se relacionan con la compra y venta de divisas en el mercado criminal especulativo”, alegó.

El Aissami aseveró que “muchos de estos clientes están directamente vinculados a la extracción del papel moneada venezolano”. A su vez alertó que se observaron cuentas de reciente constitución con movimienos de grandes sumas de dinero y que no fueron resportadas a las autoriades competentes.

“Muchas de las transferencias que hemos detectado de Banesco son procedentes del exterior, específicamente desde Cúcuta. Es decir, que estamos frente a una gran operación criminal que tiene componentes locales, componentes transnacionales, pero que tiene dos objetivos: dejar sin billetes al pueblo venezolano y fijar una tasa marcadora cambiaria especulativa para desestabilizar y boicotear el sistema económico financiero venezolano”, resaltó.

Etiquetas: casas de cambio | El Aissami