24 horas en la Venezuela roja

Miércoles 7 pm aproximadamente. Estoy con unos amigos saciando la sed en casa de uno de ellos. Me llama mi esposa con muchos nervios. Hombres armados con escopetas tratando de entrar al edificio. Salgo rápidamente hacia mi vivienda. Llamo a la conserje y a otros vecinos a ver que información tienen de los individuos. Son funcionarios de un cuerpo de “seguridad”. Cuatro en total. Llego a mi edificio. Veo que son relativamente jóvenes. El líder tal vez de treinta y pico. Dos en los veintes y una mujer, tal vez la más joven, de unos 26 o 27 años. Todos con sus pistolas visibles, chalecos identificatorios de su organismo y dos con escopetas. Un auto negro rústico con siglas del cuerpo policial. Dos vecinos abogados actúan de interlocutores. Buscan a una vecina. La dama en cuestión, con varios años de residencia, es de una conducta intachable. A veces se le ve en el supermercado haciendo su cola y en general una persona modesta, educada y más bien reservada. Tiene años trabajando en el sector bancario. Hace ya un tiempo en el banco privado más grande del país.

Los vecinos interlocutores piden orden judicial a los funcionarios para entrar en el edificio. “Eso no es necesario” dice el líder. Según el artículo X de la ley Y no hace falta orden. Estando un poco alejado de los funcionarios no alcance a entender el artículo o la ley. Suben al apartamento de la vecina. Nadie contesta. Una docena de vecinos que nos quedamos abajo vemos desde abajo que las luces del apartamento están apagadas. Seguramente no ha llegado. Algunos comentan que han notado que regresa de noche del trabajo en la institución bancaria.

Hay nerviosismo entre algunos vecinos. ¿Que harán los funcionarios al no encontrarla? ¿Dirigirán su frustración contra nosotros? En estos tiempos nada es descartable. El líder dice a los interlocutores que tendrán que entrar a la vivienda si no aparece la vecina. ¿Que se puede hacer si no la vecina no ha llegado a su vivienda? Los funcionarios van a ir a buscar herramientas para entrar a la vivienda y exigen que los dos interlocutores sean testigos. Pero nadie más. Dicen que volverán en 2 horas. Se retiran. No volvieron.

Jueves 6 am. Ya circulan noticias y declaraciones acerca del banco privado más grande del país. Se habla de citaciones y de “invitaciones a entrevistas” que se convierten en detenciones. Preocupación en nuestra comunidad por la vecina intachable. Nadie la vio llegar en la noche. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Habrá ido a la “entrevista” y ahora enfrenta un futuro incierto? El principal accionista del banco dice que volará a Venezuela a apoyar a sus compañeros de trabajo. ¿Dejará la seguridad legal del viejo continente para enfrentar un proceso llevado a cabo por todo el poder del estado? ¿Sera detenido? Aunque no es funcionario regular del banco nada detendría al régimen si quiere detenerlo.

Jueves 7:30 am. Apagón en toda la calle y áreas adyacentes. Sin ascensores, sin agua por no contar con bombeo a los apartamentos. No demasiado sorpresivo bajo el Socialismo del Siglo XXI.

Jueves mediodía aproximadamente. Regresan los funcionarios al edificio. Se sienten algo frustrados al notar que no hay servicio eléctrico. Preguntan por la vecina por lo que asumimos que no la han “entrevistado cordialmente”. Su nombre ha salidos en las declaraciones, comunicados y decisiones judiciales que ha difundido el régimen. Nos preocupa su suerte, pero, ¿qué podemos hacer sino confiar en que una fuerza mayor la proteja? Los funcionarios “invitan” a dos vecinos a “acompañarlos” a su sede para una “entrevista”. Ellos alegan que nada pueden aportar. No es opcional.

Jueves 5 pm aproximadamente. Continuamos sin luz. ¿Que pasó con los vecinos que se fueron con los funcionarios? Sus esposas están desesperadas. Cerca de las seis regresan al edificio (uno llevó su carro a la “entrevista”) Pasaron horas contestando preguntas cuyas respuestas no tenían. A ambos vecinos les decían que “su otro vecino ya confesó, diga dónde está la vecina”. Ellos piensan: ¿Si el otro ya “confesó” para que me quieren a mí? Finalmente la vecina se presentó en la sede del organismo. Los vecinos pudieron irse. Una muy mala experiencia aunque no sorprendente en este destrozado país.

Jueves 7:30 pm. Luego de 12 horas sin electricidad el servicio retorna a nuestra calle. Algunos dicen que fuimos afortunados. ¿Cuándo regresará nuestra vecina? ¿Cuándo retornará la democracia a nuestra patria?

Etiquetas: Gilberto Morillo