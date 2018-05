Gil Yépez: La gente no come ideologías, come 3 veces al día

Jennifer Suárez / 10 may 2018.- El director de Datanálisis, José Antonio Gil Yépez, aseguró este jueves que la sociedad venezolana “no está viviendo de ideología políticas”.

“En ocasiones anteriores se veían satisfacciones económicas y políticas y lo que actualmente está privando es el aspecto económico en Venezuela (…) La gente no come ideología, la gente come tres veces al día”, dijo durante el programa Con Todo Y Penzini, por Globovisión.

Resaltó al referirse a los aspectos económicos de los que vive la población que “el 90% de los votantes aquí y en todo país del mundo, lo que quiere es soluciones a los problemas”.

“El tema del salario, no alcanza (…) el 68% de los venezolanos dice que estamos en una situación de hiperinflación, sabiendo y definiendo los aspectos de la economía”, destacó.

Gil indicó, con respecto a la temática de las elecciones presidenciales y los candidatos, que “las precisiones sobran, el sentido de lo que busca la gente no se encuentra, la lógica es que el 80% de los venezolanos no quiere al presidente actual, son unas elecciones atípicas, aquí la gente no busca el plan gubernamental”.

“El 95% de los venezolanos dice que la percepción es muy mala”, dijo al hacer referencia a la economía y la situación política existente en el país en la actualidad.

Precisó que “si la gente no va a votar, ¿con qué cara le vas a llegar a la comunidad internacional si Maduro ganó si le dicen al pueblo que no vayan a votar?”.

En relación a la situación actual de la economía del país, informó que hay dos dolarizaciones. “La que evidencias desde 2017 donde el tipo de cambio es, donde se sacan las cuentas de bolívares a dólares; y ahora hay otra donde ni los dólares te alcanzan para los consumos básicos”, explicó.

Etiquetas: abstención | economía | José Antonio Gil Yépez | Presidenciales 2018