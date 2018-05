Plaga comunista – prédica sin práctica

La calamidad que el hipócrita sistema o modelo comunista ha generado, impuesto por los fariseos vestidos de revolucionarios, han implantado en mi patria un cataclismo total que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Venezuela fue uno de los países más prósperos o más rico de la región y luego de 20 años de traición, entreguismo y deslealtad a la patria de esos detestables, hoy es uno de los países más arruinados del globo terráqueo viviendo hoy por hoy una real y desgarradora crisis humanitaria por falta de alimentos, medicamentos, la inseguridad más grande y la inflación más alta del mundo.

Esta farsante forma de gobierno no asume ninguna responsabilidad sobre las deficiencias, inoperancia, corrupción de nada de lo que acontece en un país absoluta y totalitariamente controlado por ellos. Expropian desde las tierras, las siembras, la infraestructura de producción, hasta todos los servicios básicos de la población, es un caos en donde no hay gasolina en las estaciones de servicio, no hay luz, no hay agua, no hay dinero en los bancos, no hay alimentos en los comercios. Como ejemplo podemos mencionar qué estos ineptos expropian los sembradíos de caña y las procesadoras de azúcar y no hay azúcar en los anaqueles para finalmente culpar a los empresarios de sabotaje.

Los comunistas, como Reyes del doble discurso, lo único que saben hacer muy bien es como decía Winston Churchill “…la distribución igualitaria de la miseria”. Y en un sórdido contraste observamos como todos ellos, los comunistas , están en perfecto estado de salud pues se atienden sus necesidades en clínicas privadas o en otros países, en perfecta condición de peso (algunos excedidos) pues se alimentan con lo mejor de lo mejor ya que lo compran con dólares a la mano o en algunos casos también compran fuera del país (Aruba, Curazao), sus hijos estudian en las mejores universidades del mundo y sus testaferros viven la vida de ricos y famosos en las ciudades más costosas contradiciendo su vacío discurso de igualdad.

Los números y estadísticas son espeluznantes, en los últimos dos meses, la inflación venezolana se convirtió en la más alta del mundo, aceleró su vertiginoso ritmo, pasando desde el 4.966 por ciento anual que registraba a finales de febrero a más de 17.968 por ciento con que cerró abril, en una tendencia que de continuar podría llevarle a cerrar el 2018 con una tasa anual por encima del 100.000 por ciento, afirmaron prestigiosos economistas. Es algo difícil de imaginar para quienes no viven o hacen seguimiento a través de sus familiares y amigos en la Venezuela de hoy. En el mismo día usted puede tener un aumento de precio por tres o cuatro veces de un mismo producto.

Lo perverso, según los conocedores en materia económica, es que hace unas horas el narcobandolero Nicolás Maduro haya incrementado los sueldos de 392.000 Bolívares a un 1.000.000 de bolívares y el bono de alimentación de 915.000 Bolívares a 1.555.500 Bolívares, el aumento del salario es de 155 % y el aumentó del bono alimentario es del 70 % también incrementó la unidad tributaria de 500.000 a 850.000 Bolívares, eso significa que le da un tiro de gracia a la pequeña y mediana industria que quedaba en el país por ser demasiado gravoso. Obviamente es una “gran” estrategia comunista para arruinar definitivamente la propiedad privada y por ende con la clase media venezolana que estaba subsistiendo o sobreviviendo. Hasta hace algún tiempo llegué a pensar que esos aumentos de sueldo que a todas luces disparan la inflación, era ignorancia de sus asesores o equipo económico, pero ya estoy convencido de que es algo premeditado y totalmente consciente para continuar sometiendo a mi pueblo.

Desde luego que todos los precios se van ajustar o aumentar y la inflación seguirá imparable. Eso es intolerable e insostenible porque es en definitivo la destrucción de la república y pudiéramos afirmar categóricamente la ex República de Venezuela.

Es importante destacar que ya 8.200.000 venezolanos comen 2 veces al día, que 14.5 millones de Venezolanos tienen riesgo alimentarios o sea no comen bien; la dieta calórica del venezolano ha descendido de 1500 calorías a 500 calorías. Lo más doloroso es que la desnutrición infantil y la muerte de neonatos son números cada vez más elevados sin que estos asesinos hagan nada por detenerlo

El sueldo del venezolano con esté último incremento de sueldos llegó a 3 dólares mensuales, repito 3 DOLARES MENSUALES con lo que obviamente es imposible subsistir.

¿Me pregunto donde quedaría la dignidad republicana de nuestros oficiales de las 4 fuerzas militares? Es un dolor interminable a ver que quienes están llamados a defendernos son justamente quiénes es más cobardes son, se dejan gobernar por militares de otro país, los cubanos rusos e iraníes son sus jefes y no se rebelan ante esa traición a la patria.

Es desconcertante como se ha impuesto la tesis favorita de Fidel Castro conocido como el gran teórico de la mafia revolucionaria narcotraficante, cuando afirmó que había que venderle el perico con el que se envenenan los gringos, recibiendo a cambio el dinero con el que financiarás el combate contra los gringos. Una teoría perversamente inteligente, donde se sustenta una maldad con un fin noble. En este caso, el fin noble es la destrucción de los EEUU. La maldad no es tan mala si persigue un fin “revolucionario”. Fidel inventó esa tesis bien temprano en los años 80 del siglo pasado, cuando empezaba a ponerse difícil la cosa para seguir financiando guerras fuera de Cuba, disfrazadas de “misiones internacionalistas”.

No hay lugar a dudas que esa es una política económica dirigida por los narcocomunistas de la Habana para convertir a los habitantes de su país en una sociedad de miseria y conformismo, como la cubana en la cual logran que todos dependan del estado. La hiperinflación le conviene al narcoregimen de Maduro, por eso les conviene la diáspora porque hay menos población y ya nos encontramos más 5.500.000 venezolanos en diferentes partes del mundo. Por cierto también le van a echar mano a los dólares que mandan los emigrantes para ayudar a subsistir a sus familias. Estos choros no pueden ver un dólar porque le echan mano, en los últimos días anunciaron un peaje para el esfuerzo de esos millones de venezolanos que envían ayuda a sus familias, ya que abrirán casas de cambio para recibir las remesas y que deben ser cambiadas al dólar Dicom, supuesto dólar oficial.

El sistema destructor que nos impusieron sigue avanzando rápidamente, el mejor ejemplo es lo que sucedió el pasado jueves con la intervención del banco privado más grande del país: Banesco, lo que es una clara señal de la nacionalización de la banca con argumentos baladíes, alegando que se llevan el dinero del país y lo culpan del precio especulativo del dólar. Tal como lo señalé anteriormente siempre tienen un chivo expiatorio para sus responsabilidades.

Soy de los que creo que la hiperinflación tiene el fin de hacer que la actividad económica privada sea inviable, la deuda externa ya entró en incumplimiento de pagos, las reservas internacionales están tocando fondo. Reitero que eso es un vulgar libreto para hacernos cada día más dependiente del narcogobierno, o sea que todos los Venezolanos estaríamos en manos de ellos para poder sobrevivir.

Este país, el primero en reserva probada de crudo a nivel mundial, en estos momentos está siendo defendido más que por los venezolanos, por los países que conocen y saben la debacle que vendría si el desmantelamiento de una sociedad continúa, ya no es un tema de solidaridad internacional sino un tema de defensa de las relaciones interiores y la productividad de los países a los que hemos emigrado. Están conscientes de que ya es un problema qué afecta directamente a sus ciudadanos ya que la competitividad, la falta de puestos de trabajo y el colapso de los servicios institucionales de Educación y Salud para atender las necesidades de los venezolanos en el exterior está tomando proporciones inmanejables. Punto aparte y lo más importante y así lo entienden nuestros aliados, es evitar un cónclave Chino/Ruso/Iraní en nuestro territorio.

Sabemos que con la ayuda internacional que ya se han pronunciado 58 países con sólidas democracias, quienes desconocerán la farsa de las elecciones del 20 de mayo , más los movimientos militares Venezolanos que están en pleno desarrollo, más el colapso económico ya descrito, pintan un escenario muy optimista y los días finales de la narcodictadura están cerca.

La Mesa de la Unidad Democrática donde está representada parte de la oposición venezolana, en estos últimos días hizo un llamado a no votar este día de la farsa electoral ya que su concepción y el resto de su montaje es absolutamente fuera de toda legalidad, y de alguna forma invitando al candidato de relleno a que renuncie a ésta pantomima que no será reconocida por ningún país realmente democrático.

No me canso de decir, pregonar, multiplicar, el llamado a no participar en esta patraña que busca perpetuar en el poder a esta pandilla de mafiosos, traidores a la patria, la hora de liberar a nuestra patria de la injerencia cubana/iraní/rusa y china. ¡No a la participación el 20 de mayo!

Solo actuando firme y coherentemente saldremos adelante es esta lucha y siempre aportaré mi pluma y mi palabra desde la cárcel del exilio para lograr el final de la tiranía narcocomunista.

