García Larralde: La banca desaparecería si se dolariza a la tasa de 135 mil bolívares

Enrique Meléndez / 8 may 2018.- El presidente de la Academia de Ciencias Económicas, Humberto García Larralde, se muestra en desacuerdo con la dolarización a pesar de que a través de ese mecanismo se pararía en seco la hiperinflación.

La afirmación la hizo en el foro organizado por Conindustria el miércoles pasado.

Admitió de entrada que la dolarización, en el corto plazo, corta inmediatamente la hiperinflación generada por las políticas económicas del Gobierno.

“Hay una serie de distorsiones macroeconómicas que se vienen acentuando, sobre todo, de acuerdo a la última reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, que le da potestad a esta institución de financiar directamente al gobierno el déficit fiscal en momentos de crisis o de excepción. El Estado venezolano no solamente ha perdido ingresos, como consecuencia de la caída de la producción petrolera, sino también por el tiempo que pasa entre el momento en que se causa un impuesto, y cuando realmente se cobra”.

En ese sentido, consideró impresionante la caída de la recaudación interna en términos reales, de acuerdo a las cifras que ha publicado el Seniat, y que eso genera una brecha; ya que los gastos son resistentes a la baja; pues el Gobierno tiene que cubrir una serie de servicios y que al no tener los ingresos, la brecha tiende a ser altísima.

“No tenemos financiamiento internacional; aparte de que la banca venezolana se ha reducido ínfimamente; de modo que es la maquinita del BCV la que cubre ese déficit la que genera esta hiperinflación. El año pasado, el dinero sin respaldo del crédito a las empresas públicas no financieras creció más de veinte veces. Este año no tengo las cifras de los cuatro meses, porque no las han publicado, pero hubo un salto en febrero que me dejó estupefacto. No se a qué se debe. Pero la base monetaria ya ha aumentado cuatro veces en lo que va de año, y esto no se va a parar”.

En este punto se preguntó que cuál era la ventaja de la dolarización; respondió que este recurso tiene la virtud de que corta inmediatamente la hiperinflación, pero que te obliga a cortar también el déficit fiscal.

“Porque es que cuando tú dolarizas; todo ese déficit gigantesco, que tú tienes, que ha sido más del 15% del PIB en los últimos seis años, salvo uno que otro año, tienes que cortarlo de inmediato; porque no tienes financiamiento internacional. Eso te produce una contracción brutal que afecta la economía”.

Según García Larralde, no hay dólares suficientes; pues las reservas internacionales son menos de 10 mil millones de dólares; que el país casi no tiene ingresos por exportación; que además tiene una serie de compromisos externos gigantescos; de forma tal que, si se dolariza sin financiamiento internacional, la economía se contrae drásticamente; asimismo, se redimensionan todas las variables económicas internas; precisamente, porque se está dolarizando con unas reservas internacionales que apenas llegan a 10 mil millones de dólares.

“De manera que, como dice Francisco Rodríguez, si tú apartas la tercera parte para dolarizar la economía (3 mil 333 millones de dólares), para transformar todo el dinero en manos del público en dólares, resulta una cantidad sumamente reducida; y lo cual te redimensiona una serie de variables económicas”.

Explicó que, si se divide la liquidez monetaria por las reservas internacionales da un tipo de cambio implícito como de 45 mil bolívares por dólar, y que si se toma una tercera parte de las reservas internacionales para dolarizar la economía, significa que el tipo de cambio implícito va a ser tres veces mayor.

“O sea, la tasa de conversión inicial para acabar con el bolívar va a ser tres veces esos 45 mil; esos son unos 135 mil bolívares por dólar. Pues a esa tasa desaparece la banca venezolana. El capital de toda la banca comercial y universal se reduce a menos de 10 mil millones de dólares. La cartera de crédito de toda la banca del sector privado se reduce a menos de 150 millones de dólares, y los depósitos del público a menos de 250 millones de dólares”.

Agregó que las demás variables también disminuyen; de forma que ese es el problema de corto plazo; que es muy importante, y que amerita necesariamente financiamiento internacional si se quiere dolarizar; lo que significa que la dolarización no impide entrar a negociaciones con los organismos financieros, sino todo lo contrario: el ajuste es tan parecido de doloroso a que si se conserva la moneda local.

Largo plazo

“Y en el largo plazo resulta que tú no tienes política monetaria, y entonces quedas sujeto a dinámicas, que tú no controlas, para generar la liquidez suficiente. Si tú produces una balanza de pagos superavitaria, entran más dólares de los que salen y, efectivamente, puedes expandir la a actividad económica, bajan las tasas de interés, etcétera. Pero, si a nivel internacional, la Reserva Federal aplica una política contractiva, suben las tasas de interés, se te encarece el crédito; tienes que subir internamente tus propias tasas de interés para poder evitar la fuga de capitales”.

Eso quiere decir, según García Larralde, que se está sujeto a una serie de dinámicas que en el caso venezolano es sumamente dificultoso y riesgoso; porque dependemos de un solo producto de exportación; que es el petróleo; cuyos precios son fluctuantes; aparte de los factores que afectan la política monetaria.

“La dolarización no impide que se sobrevalúe la economía; para llamarla de alguna manera; tomando en cuenta que, si se sigue captando renta petrolera por exportación de petróleo, y el Estado es el que lo capta, y a través de políticas populistas transforma eso en salarios que están por encima de la productividad, la economía queda sobrevaluada. Eso es la práctica venezolana, ya que con la renta petrolera se ha sobrevaluado el bolívar”.

En su defecto, el economista expresó que más bien es preferible adoptar una serie de políticas coherentes y consistentes de estabilización macroeconómica; que eliminen el financiamiento del déficit fiscal, y que eso tiene que venir con respaldo financiero del Fondo Monetario Internacional.

