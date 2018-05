García Larralde: El aumento salarial no compensa la hiperinflación

ND / 3 may 2018.- El economista Humberto García Larralde afirmó que el nuevo incremento salarial que anunció el presidente Nicolás Maduro no compensa la inflación en el país, no recupera la capacidad adquisitiva que tenía el venezolano para inicios de año y “le añade más gasolina al fuego” porque se contrae la producción, las importaciones y aumenta la presión sobre los precios de los productos.

Señaló que es lamentable que en la economía no se “toca fondo” y este escenario va a seguir empeorando en Venezuela si el Gobierno no rectifica los errores de sus políticas que tienen consigo intereses particulares de carácter irregular.

Indicó que el Gobierno convocó a una elección sin condiciones de transparencia y considera que puede mantener a los venezolanos con la “ilusión monetaria” de que ganan más dinero pero el poder adquisitivo continúa disminuyendo.

Hizo énfasis en que la conflictividad social sigue creciendo por la falta de comida, fallas en los servicios e irregularidades en la distribución de las cajas CLAP; esto no se ha transformado en un programa político que permita que el gobierno atienda la crisis o se produzca un cambio por la vía constitucional.

Humberto García Larralde fue entrevistado en el programa En Este País, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione, transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.

Etiquetas: hiperinflación | Presidenciales 2018