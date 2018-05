García Arocha: Acompañamos la protesta pero no convocamos a paro

ND / 10 may 2018.- La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, aclaró este jueves que el Consejo Universitario respalda la protesta de los trabajadores por los bajos salarios que perciben, pero no acompañan el llamado a paro nacional que hizo la Asociación de Profesores por 12 horas.

“En nombre de la UCV y en nombre de las universidades amigas, hermanas, exigimos al Ejecutivo que responda y dé soluciones a los problemas planteados por los distintos gremios. Y aclaro, acompañamos las protestas, las respaldamos, pero no acompañamos a paro; no convocamos a paro, yo no lo he hecho ni el consejo universitario tampoco”, dijo la rectora en rueda de prensa.

García Arocha rechazó que se impide el libre tránsito en la UCV al tiempo que pidió al Ejecutivo dé respuestas oportunas a los planteamientos hechos para evitar estas manifestaciones y protestas en las distintas casas de estudio del país.

Este miércoles más de 11 universidades públicas del país, se plegaron a un paro nacional de actividades por 12 horas, aproximadamente, para exigir al gobierno los recursos que hagan viables mejoras salariales.

Explicaba Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV que el paro fue aprobado en consulta por la mayoría de las asociaciones de profesores, entre las que destacan la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Oriente.

Esperan que el paro se repita, esta vez por 24 horas, la semana que viene.

Sobre las elecciones presidenciales, la rectora sugirió el diferimiento del evento del 20 de mayo alegando que no son comicios “libres” y “democráticos”.

Etiquetas: Cecilia García Arocha | paro nacional | UCV | universidades