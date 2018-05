¿Por qué no debes votar?

Los políticos venezolanos manejan la psiquis colectiva, promoviendo una especie de dilema Shakesperiano. ¡Votar o no votar!

¿Cree usted que votando se puede hacer a un lado, las consecuencias sobre los hechos realizados en la dictadura y los de su organización delincuencial? Analicemos un poco…

Sucesos sistemáticos y continuos, han sido la forma con la cual la dictadura ha oprimido al pueblo: Ausencia de alimentos; falta de medicamentos, ruptura del orden constitucional; uso de cortes militares para juzgar a civiles; actuaciones desmedidas de la guardia nacional y otras fuerzas de represión como la policía nacional bolivariana; alta tasa de homicidios; violaciones a los derechos humanos; asesinatos a estudiantes y a todo tipo de personas; masacres a policías; encarcelamientos injustificados a civiles y a militares, etc.

También en la fachada electoral promovida por la dictadura, hay otros actores que le secundan, se les llama “colaboradores”, con guiones bien establecidos, para que cada quien sepa que transmitir comunicacionalmente y cuando hacerlo.

Me refiero a aquellos, que una vez figuraron en la “Mesa de la Unidad Democrática” también los hay del partido de gobierno, de la falsa oposición e inclusive de la sociedad civil. Hay que recordar que ellos, los del partido, son solamente representantes de partidos políticos, que forman parte del sistema de partidos políticos, el cual desde hace muchos años, no gozan de la credibilidad. Los partidos no son el pueblo de Venezuela.

Coloquemos las cosas en perspectiva, para que no perezcamos por falta de conocimiento. Como le dije a un amigo, esta es una de las razones por la cual se les llama dictadura, los que ocupan el poder y sus colaboradores no respetan ni las leyes ni la Constitución.

En primer lugar; hay que recordar el mensaje, que el 16 de Julio de 2017, el pueblo en franca y legítima rebelión conforme al artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fijo un parámetro, dentro del cual se estableció, entre otros puntos, que era un deber de todos respetar la Constitución y que se debía volver al orden constitucional. ¡Cual parte no entendieron los políticos!

En segundo lugar; si la asamblea nacional constituyente es nula e ilegitima, sus actos también lo son. En consecuencia, la convocatoria a elecciones presidenciales por parte de la asamblea constituyente también es nula. Ver artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tercer lugar; Hágase esta pregunta. Si todos los venezolanos tenemos derecho a ser elegidos y a votar. ¿Por qué los venezolanos que están fuera del país (exiliados por motivos políticos o por autoexiliarse por razones sociales y económicas), no tienen derecho a votar? Conforme al Derecho internacional, los derechos políticos electorales se encuentran regulados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Allí se deja bien claro, que los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos, en consecuencia tienen derecho a votar y ser elegidos, así como acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

Y, si aun no lo tiene claro. Piense en los 4.000.000 de personas que a causa del régimen dictatorial, han abandonado el país.

Es imposible aceptar la “fachada electoral” y sus resultados, cualquiera que estos sean.

Por último, les dejo mi reflexión, la única verdad, es tiempo de volver a Jesús. En el libro de Mateo 7:12, se lee: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los Profetas”

Esta expresión fue recogida por la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1793 e incorporada como preámbulo de la Constitución del pueblo francés.

