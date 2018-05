Frente Amplio convocó una “gran jornada de protesta nacional” el 16M

Jennifer Suárez / 4 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejías, hizo un llamado al pueblo venezolano a salir el próximo miércoles 16 de mayo a “concentrarnos en todas las ciudades del país”.

“Llamamos al país a salir pacíficamente el miércoles 16 de mayo a concentraciones en todas las ciudades, principalmente en Caracas – próximos días brindaremos detalles -, con la Constitución en la mano alzaremos nuestra voz por un mejor futuro”, dijo durante una rueda de prensa.

El parlamentario aseguró que luego del 20 de mayo “lo que viene es más hambre, más escasez y más sufrimiento (…) nuestra lucha se profundiza a partir de esa fecha, nuestro compromiso es con nuestro pueblo y nuestro futuro”.

“Las mujeres son las que más sufren por hijos que mueren, que se van del país: realizaremos el Congreso Nacional Mujeres el jueves 10 de mayo, 10:00 am; viernes 11 de mayo y sábado 12 de mayo saldremos a las calles para realizar encuentros populares y la semana del 14 de mayo visitas y acciones en Venezuela y a nivel internacional para recordarle a quienes nos han acompañado y que han dicho que no reconocen el proceso fraudulento que la mayoría de los venezolanos compartimos esa opinión”, explicó.

Por su parte el representante del Frente Amplio, Sergio Sánchez, indicó que las garantías electorales no están dadas ya que, a su juicio, no hay condiciones para las elecciones del próximo 20 de mayo.

“No están dadas las garantías electorales porque no hay auditorias, los lapsos no son los adecuados, no votan los que están en el exterior, hay candidatos y partidos inhabilitados, chantajean a la población con voto a cambio de la comida”, dijo durante una rueda de prensa.

Aseguró que el pueblo es el único que debe “asumir las riendas del destino de esta crisis”. “Aquí algunos vienen de militar durante años en la oposición, otros venimos de ser parte del Psuv, otros del sector social, pero hay algo que nos une: reivindicamos la democracia”, resaltó.

“Urge en Venezuela la participación, la organización del pueblo para que a través de la protesta pacífica, del ejercicio de los derechos políticos, este Gobierno, ha perdido la legitimidad de desempeño, el 20 de mayo perderá la legitimidad de origen”, destacó.

Sánchez afirmó que el “Gobierno dirá que se ha legitimado, pero para no es así, comienza, entonces, nueva etapa y tiene que ver con la movilización, con la acción desde la calle”.

“No se trata de lucha violenta sino del ejercicio de poderes ciudadanos, que comunidades entiendan que la manera de sobrevivir es la protesta, diciéndole a Gobierno, que podrá estar en Miraflores con la fuerza pero que no estará en la calle”, explicó.

Etiquetas: elecciones 2018 | Frente Amplio | Presidenciales 2018