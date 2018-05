Camino incierto

Así como se lee, así es como lo percibimos la gran mayoría de los venezolanos. Vivimos quizás el momento más aciago de nuestra historia reciente y de cierto, diera la impresión de que no es final de los sufrimientos y los pareceres, sino que aún nos falta andar por este tortuoso camino.

Los altos personeros del gobierno, hacen oídos sordos al clamor de la gente. ¡Hay hambre en Venezuela!. A la tan nombrada “hiperinflación” habrá que buscarle otro nombre, otro que refleje verdaderamente la realidad de lo que sucede en el país. El fenómeno inflacionario se triplico en los últimos dos meses de este año, alcanzando la alarmante cifra de un 18.000% pero el Presidente de la Republica nos intenta decir que ese aumento reciente del salario mínimo a 1.000.000,00 de Bs.F y de un bono alimentario de Bs. 1.555.500, es la solución.

Pues no es así señor Presidente, ese aumento recibido y atrasado además, que se cobrara a finales del mes de mayo no alcanza ni para comprar un pollo entero.

La energía eléctrica sigue siendo esquiva en muchos estados del país, especialmente en el Zulia, donde en los últimos días hemos sufrido apagones de todos los tipos y en todo momento. Tres, eis, doce, veinticuatro, veitinueve horas sin servicio eléctrico, con una temperatura a más de 40° C, con humedades ambientales relativas que pasan del 80% hacen estragos en la salud física y mental de nuestra gente, eso sin contar los picos que son a toda hora y dañan los equipos electrodomésticos en las casas sin que nadie responda por ellos.

Nada está bien señor Presidente, nuestros enfermos mueren por falta de medicamentos. Se estima que la escasez de medicamentos de alto costo, indicados para el tratamiento con cáncer y otras enfermedades de pronóstico grave alcanza ya el 98% y enfermedades como la malaria, la lechina y el sarampión que fueron erradicadas durante la tan satanizada por ustedes 4ta república, vuelven a atacar con fuerza en pleno siglo XXI por falta de vacunas.

El aparato productivo del país está destruido, miles de empresas cerradas y otras a punto de generar una situación de desempleo alarmante. Nuestros cerebros no nos los están robando Presidente, los estamos expulsando literalmente del país. Huyen buscando la supervivencia más allá de nuestras fronteras. Emigrar no es hacer turismo y buscar las oportunidades de salir adelante en otras latitudes.

Más allá de cualquier postura política, escucharle decir, con fines de campaña electorera, que después del 20 de mayo, usted va a arreglar todo lo que han destruido ustedes mismos con sus malas políticas, su mal gobierno, su ceguera, su sordera y su apetito ilimitado de poder; es paradójico por no decir increíble. Escuchar decir al candidato Maduro que al ganar va a resolver los problemas que no ha podido resolver el Presidente Nicolás. Eso, solamente me hace concluir que los venezolanos transitamos por un camino incierto.

