Francisco Rodríguez: Si no dolarizamos podemos pasar seis años más de hiperinflación

ND / nota de prensa / 17 may 2018.- La dolarización es la política con más alta probabilidad de éxito para estabilizar la economía venezolana porque es la que genera la mayor credibilidad. Así lo asegura Francisco Rodríguez, jefe del programa de gobierno del candidato preesidencial Henri Falcón.

“La probabilidad de éxito al dolarizar la economía contra la hiperinflación es de 100%”, dijo en el foro Hiperinflación venezolana: soluciones organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. Explicó que esto se debe principalmente a que genera credibilidad absoluta sobre el hecho de que el gobierno no seguirá imprimiendo dinero: “El gobierno no puede imprimir bolívares”.

El economista recalcó que la hiperinflación es el problema más urgente que enfrenta la economía nacional. “Es difícil imaginarse abordar otros problemas económicos del país si no se tiene una estrategia de estabilización macroeconómica. Hay que entender la urgencia, pues Venezuela vive una hiperinflación combinada con la contracción económica más profunda en la historia de América Latina, en medio de una crisis humanitaria que puede convertirse en una tragedia humanitaria; y en la que los ingresos reales de los venezolanos han caído 95% en los últimos cinco años”, dijo.

Rodríguez mencionó casos de otros países latinoamericanos que pasaron por procesos hiperinflacionarios como Argentina, Brasil o Perú y que salieron de sus crisis sin dolarizar: “Desde que comenzó la inflación de tres dígitos en esos países hasta que salieron de la hiperinflación, se demoraron, en promedio, 9,2 años. Son episodios de alta inflación muy prologados. Venezuela lleva tres años en este proceso y le falta mucho tiempo si sigue por las vías tradicionales, para acabar con la hiperinflación”.

Credibilidad es la clave

Aseveró que esto ocurre porque para estabilizar, además de necesitarse un plan macroeconómico consistente, es más importante convencer a la gente de que crea en la propuesta. “Se puede tener un plan fiscal coherente, viable y el compromiso de no imprimir más dinero; pero si los agentes que fijan precios no creen totalmente en la viabilidad del proyecto, si no hay credibilidad perfecta, su reacción será seguir aumentando los precios, porque hay cierta probabilidad el plan no funcione. En consecuencia, la economía seguirá teniendo una inflación alta”, argumentó.

En el foro también participaron los economistas Omar Zambrano, Leonardo Vera y Ronald Balza. Rodríguez resumió los puntos en los que coinciden: la necesidad de un programa fiscal viable, sincerar los precios, levantar los controles para que las fuerzas económicas tengan la capacidad de reaccionar ante las señales que envía el sistema, recibir a corto plazo apoyo financiero internacional, restablecer la confianza en los derechos de propiedad y pasar de un sistema de subsidios indirectos a uno de subsidios directos. “Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es en que Nicolás Maduro universalizó la pobreza. Convirtió a todo el mundo en pobre”.

No obstante, invitó a sus colegas a incluir dentro de su propuesta de estabilización un mecanismo para generar credibilidad en la política monetaria, que considera vital para que los agentes que fijan los precios dentro de la economía no deban verse forzados a aumentar sus precios de acuerdo con las expectativas sobre las fluctuaciones de la economía.

Salir de Maduro con votos

Además, recalcó que hay un objetivo aún más urgente que atender la hiperinflación y es ponerle fin al gobierno de Nicolás maduro. “El voto es la mejor oportunidad de salir de la crisis. Es probable que no tengamos más oportunidades como esta. Hay que salir de este gobierno para poder hacer todo esto”, sostuvo.

El jefe del programa de gobierno de Falcón indicó que en el caso venezolano la solución no es recortar el gasto público, pues su principal componente en el país es el salario de los trabajadores del sector: “Los empleados públicos ganan US$3 al mes. ¿Qué más se les puede recortar? La carga de la nómina del sector público en dólares es relativamente baja”. Reiteró en que el valor del salario cayó en cuatro años de US$236 a US$2.

“Hay que poner en una balanza los beneficios y los costos de implementar una política económica. No se puede escoger una política pensando en que no tenga costo. Sí, estamos sacrificando la política cambiaria; con el beneficio de que dolarizar garantiza el fin de la hiperinflación”, concluyó.

Etiquetas: dolarización | Francisco Rodríguez