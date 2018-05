Francisco Faraco a ND: Tenemos un gobierno de ladrones y una oposición de lambucios

Enrique Meléndez / 2 may 2018.- A juicio del economista Francisco Faraco, la promesa del presidente Nicolás Maduro de derrotar la “guerra económica” tras ganar las elecciones del 20 de mayo le produce carcajadas. “Aquí nadie se ocupa de eso”, agregó.

¿Qué opinión le merece la nueva escala salarial decretada por el presidente Nicolás Maduro?

-Se trata de un engaño que ya no lo cree nadie. Cuando la gente oye que viene un aumento de salarios, tiembla, porque sabe que lo que viene por detrás es un aumento pavoroso de los precios, en una situación en la cual la oferta de productos viene cayendo vertiginosamente.

-Eso es lo que está haciendo el gobierno; incrementando los precios y ya la gente no puede comer. Emigra de Venezuela por hambre. Eso es un detonante; para que emigren más venezolanos; buscando qué comer en el exterior: con qué comprar y con qué comer.

Pero el presidente Maduro ha amenazado a los dueños de supermercados que si suben el precio de los productos se la verán con él. ¿Qué piensa usted?

-¡Ay, qué miedo! ¡Nos la veremos con Maduro! Maduro cree que con estas bravatas va a detener este proceso inflacionario que estamos padeciendo. Si usted sube la capacidad de compra de la gente, y no hay nada que comprar; entonces, los precios tienden que subir. Eso es elemental. El problema es que Maduro no comprende nada.

¿Qué opinión le merece el hecho de que el presidente Maduro promete ocuparse de la economía; terminar de ganar la guerra económica, tras triunfar el 20 de mayo?

-Ja ja, ja. Eso lo que me provoca es una carcajada; porque qué pasa con esa guerra económica. De eso no se han ocupado los militares que son los encargados de la defensa nacional, en caso de guerras. Nadie se ocupa de la guerra económica, y simplemente lo que tenemos es un pueblo sufriente. No, chico. ¡Eso es casi macabro! Después de que la gente se fue, ahora yo les hago un llamado a ellos para que no se vayan. Eso es macabro.

El gobierno dio señales de una apertura al eliminar el tipo de cambio de diez bolívares; una medida que, según se decía, las mafias no la iban a permitir; sin embargo, se hizo. Quizás Maduro pudiera venir con una reforma económica con menos concesiones a las mafias. ¿No cree usted?

-Ese es el tipo de política que uno está acostumbrado a ver; desde que llegó Hugo Chávez: para atrás y para adelante. Esto es la herencia fatídica de Hugo Rafael Chávez Frías. Esto no es un invento de Maduro. Esta es la herencia horrible que dejó Chávez; que es el hombre que destruyó a Venezuela.

¿Cómo ve usted la escalada del dólar paralel, que ya roza la barrera del millón de bolívares?

-Que va para el millón de bolívares. Después irá para los dos millones. Porque no hay ningún interés en contener las cosas. Porque, ¿qué van a tener intención de cambiar esta política económica si esta política económica los ha hecho a ellos multimillonarios? Ellos ahora son multimillonarios gracias a esta política de robo y saqueo.

¿Usted está de acuerdo con lo que dice el ex presidente boliviano Jorge Quiroga; de que la miseria de su pueblo es el negocio del presidente Maduro?

-¡Eso es correcto! La contrapartida a la riqueza de estos bandidos es el pueblo venezolano. Entonces, tú ves gente, como Rafael Ramírez, proponiéndose como candidato. No, esto es una obra de sátira. Eso es una burla hacia todos nosotros; aparte de que tenemos un liderazgo de la oposición que no sirve para nada tampoco. Yo acabo de llegar de Europa, y en lo que andan esos líderes de la oposición es lambuceando: que los inviten para allá; que los inviten para acá.

-Más nada; aquí lo que tenemos es un gobierno de ladrones, y una oposición de lambucios.

¿Cómo ve usted la proposición de Henri Falcón de dolarizar la economía para resolver el problema de la hiperinflación?

-Eso no es tan fácil. Eso requiere mucho trabajo. No se trata de una medida simple. Cambiar una moneda por otra no resuelve el problema de la noche a la mañana. Eso lo puede hacer un milagro, y los milagros no existen. Existen cuando vienen de un santo; una cosa de esas. Pero los milagros en la economía no existen. El milagro económico alemán fue un trabajo de los alemanes, que se hizo con mucho esfuerzo.

-Pero aquí yo no creo que se dé ese hecho milagroso: cambiar el bolívar por el dólar o por el euro arrastra el problema de que hoy en día un euro equivale a un millón de bolívares. ¿Cómo tú le vas a dar un sueldo de la gente de dos euros? Entonces, ¡por favor, chico! Tengan un poco más de juicio. Eso no es así, eso requiere de un esfuerzo. Nosotros tenemos que dejar de ser un país de vagos.

