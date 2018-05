Foro Penal exige a la Fiscalía responsabilizarse por hechos en El Helicoide

Jesús Barreto / foto: VivoPlay / 17 may 2018.- Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, exigió al Ministerio Público que asuma su responsabilidad ante los hechos suscitados desde la mañana de este miércoles en El Helicoide, donde un grupo de presos políticos y comunes declararon la “toma pacífica” del área de reclusión en protesta por presuntas torturas.

“El Estado es responsable del resguardo de la integridad física y psíquica de cualquier preso, por eso le hacemos un llamado a los organismos del Estado a que se comuniquen y se hagan responsables de la situación. Si me preguntan cuál es la situación dentro de El Helicoide, no la sabemos porque ya incluso desde antes del motín no la sabíamos”, indicó.

Romero enfatizó que ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo han adelantado sobre las diligencias que les competen constitucionalmente en el caso, tras de 24 horas de iniciada la manifestación, originada por la brutal agresión que supuestamente infringieron unos reclusos contra Gregory Sanabria, preso político tachirense desde el año 2014.

“No nos hemos podido comunicar con el fiscal general Tareck William Saab ni con Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. La única información que se tiene es extraoficial, lo que sabemos es gracias a algunos audios que han salido del Helicoide”, dijo.

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal precisó las demandas que han extendido la protesta, que ha unido a más de 400 presos en la cárcel del Sebin, localizada en el oeste de Caracas. También reiteró su rechazo a las detenciones de los abogados Óscar Ríos y Orlando González, colaboradores de la ONG en el estado Táchira, quienes fueron capturados este miércoles, en circunstancias aún no aclaradas.

“Hay 54 presos políticos en la sede del Sebin El Helicoide. De ellos, por lo menos 5 tienen boleta de excarcelación dictada y no acatada por las autoridades. Hacemos un llamado a las autoridades a cesar la violación grave de derechos humanos contra los privados de libertad y la persecución contra disidentes y defensores de derechos humanos, como Óscar Ríos y Orlando González, abogados del Foro Penal”, añadió.

Himiob enumeró las exigencias de los presos, entre los que se encuentra Joshua Holt, misionero mormón y ciudadano estadounidense, que desde el inicio de la manifestación ha enviado dos mensajes a su gobierno en los que solicita ayuda urgente.

“Hay menores de edad detenidos, detenidos sin orden judicial, personas con boletas de excarcelación, falta de traslados y diferimiento de audiencias. Los han llevado al extremo de la incomunicación, aparte de la prohibición de visitas”, puntualizó.

vaya al foro

Etiquetas: El Helicoide | Foro Penal Venezolano | presos políticos