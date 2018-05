Florido: Solicitamos ante el Grupo de Lima extensión de pasaportes venezolanos

ND / 7 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, pidió ante el Grupo de Lima que permitan la prórroga de pasaportes venezolanos, al menos, hasta el año 2019 o 2020, esto ante la dificultad de muchos emigrantes que no han podido renovar su documento por irregularidades en los consulados y embajadas. “Eso sería importantísimo para muchos venezolanos que no tienen identidad en muchos países donde han emigrado. Esto es responsabilidad del Estado que no los atiende, los consulados están vacíos porque al personal no le pagan desde hace ocho meses”, expuso el parlamentario en una rueda de prensa ofrecida tras su gira por países latinoamericanos.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, también explicó que esta gira, denominada “Fuerza Venezolana”, se encargó de constatar la terrible situación de nuestros refugiados en Colombia, Chile y Brasil. Estamos buscando soluciones innovadoras para brindar identidad a nuestros venezolanos en el extranjero”, agregó.

“Da tristeza ver cómo venezolanos están en refugio; venezolanos que eran clase media, médicos, abogados, periodistas, imposibilitados, porque los países no están adaptados para recibir millones de ciudadanos. Esto es una dramática situación que se vive en Chile, Colombia, Brasil, pero también lo vemos en México, Panamá”.

Rechazó las palabras de Diosdado Cabello quien asevera que el diputado Florido y el resto de los dirigentes que frecuentan gobiernos de otras naciones lo hacen para “hablar mal de Venezuela”.

“No señor, nosotros no vamos a hablar mal de Venezuela, lo que habla mal de Venezuela es un régimen que hoy logra que huyan más de 4 millones de venezolanos por falta de medicamentos, lo que habla mal de Venezuela es que el régimen se haya robado 350 mil millones de dólares y hoy el venezolano no tenga para pagar ni siquiera una buseta en 50 mil bolívares diario; lo que habla mal de Venezuela es el hambre, la cúpúla corrupta que le quitó el derecho a los venezolanos de una verdadera elección, el liderazgo del señor del programa de los miércoles que nadie sabe cuáles son los bienes de fortuna, de dónde salió todo su dinero. Dónde están los reales de los venezolanos que hoy no tienen medicamento…”, reclamó el diputado.

Llamó a los dirigentes del Gobierno los “verdaderos traidores a la patria”, al tiempo que aclaró que los políticos opositores no piden sanciones para Venezuela sino para “la cúpula corrupta” del Estado.

vaya al foro

Etiquetas: gira | Luis Florido | pasaporte | venezolanos