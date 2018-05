Financial Times: Compañía canadiense demanda a Pdvsa en Nueva York

Financial Times / 10 may 2018.- Pdvsa será demandada en Nueva York por el impago de un pagaré de 25 millones de dólares en una acción que abre la puerta a demandas por un valor estimado de 2 mil millones de dólares o más con respecto a una serie de proveedores con facturas impagas, reseñó Financial Times.

“Ahora es temporada abierta en Pdvsa”, dijo Russ Dallen de Caracas Capital, un banco de inversión, que sigue de cerca a Venezuela. “Esto comenzará una avalancha de acciones legales”.

La demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York fue abierta este miércoles por SNC-Lavalin, una compañía canadiense de ingeniería y construcción, que es uno de varios proveedores que han aceptado los pagarés a partir de mayo de 2016.

