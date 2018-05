Fernández: Falcón representa el cambio en Venezuela

Jennifer Suárez / 4 may 2018.- Pedro Pablo Fernández, coordinador operativo de la campaña del candidato presidencial Henri Falcón, aseguró este viernes que el candidato “representa el cambio en Venezuela”.

“Venezuela necesita un Gobierno que esté comprometido con la política económica, internacional, así como lo está Falcón. El país no es viable si seguimos en este estado de confrontación”, dijo a través del programa La Entrevista por Unión Radio.

Resaltó que los comicios del 20 de mayo “hay una oportunidad enorme de convertir esa elección en una manifestación inmensa de los venezolanos, de repudio al gobierno y una manifestación de rebeldía”.

“El país está metido en una crisis terrible: económica, social y política. Ha habido un proceso de empobrecimiento producto de un modelo económico que ha sumido a Venezuela en una tragedia y lo que se observa es una desesperanza”, expresó.

Destacó que el país actualmente tiene “un liderazgo que no entiende que el poder debe estar al servicio de la gente, no en beneficio de ellos y, además tenemos un liderazgo político que no ha logrado el cambio producto de un montón de errores a lo largo de este tiempo”.

“No se puede prometer a la gente cosas que no se van a cumplir, ese ha sido el error de nuestros líderes políticos y por eso ahora vemos a una población muy resignada”, explicó.

Fernández afirmó que “hoy estamos frente a una oportunidad enorme de sacar al Gobierno del poder. He dicho que tenemos las mejores condiciones para hacerlo porque hay un 80% de la población desesperado por salir del Gobierno”.

“En el 2015 no había el hambre que hay ahorita, la inflación que hay ahora. Los sectores que apoyan al Gobierno se están desquebrajándose”, sentenció.

Etiquetas: elecciones 2018 | Henri Falcón | Pedro Pablo Fernández | Presidenciales 2018