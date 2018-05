Fermín, sobre el 20M: Es una oportunidad de oro

Jesús Barreto / foto: @claudioefermin / 15 may 2018.- Claudio Fermín, jefe del comando de campaña del candidato presidencial Henri Falcón, reiteró la invitación a participar en los comicios del próximo domingo 20 de mayo, pues, según el dirigente político, esta podría ser la última oportunidad para lograr un cambio de gobierno.

“¿Cómo yo voy a imaginar que Maduro va a ganar? Si hay hambre en el país, gente comiendo de la basura, la gente está huyendo del país, no hay repuestos. Esta oportunidad, es una oportunidad de oro”, aseguró.

Fermín se mostró confiado de que Falcón se convierta en el próximo presidente de la República, pese a los desequilibrios, el ventajismo y falta de condiciones electorales que justifican la decisión de factores de oposición agrupados en el Frente Amplio Venezuela Libre de no participar.

“Más del 80% de la población quiere la salida de Maduro. Ni Henri Falcón ni nadie de la campaña somos garantes del CNE, al contrario, somos críticos. Es cierto que se pueden mejorar las condiciones, que se debe cambiar el CNE, pero estas elecciones no son para cambiar el CNE, sino para elegir nuevamente a Nicolás Maduro o no”, expresó.

Cuestionó, durante una entrevista con Shirley Varnagy en el Circuito Onda, los llamados a no participar o a posponer los comicios, que han sido refrendados por gremios, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y hasta la iglesia católica, posiciones que tildó de “maximalistas”.

“El hecho de luchar contra el abuso de poder no significa que el mecanismo de protesta sea únicamente no votar, hay que superar las posturas maximalistas. Nosotros lo que estamos diciendo es que frente a las irregularidades que se presenten, ¿qué le queda al ciudadano? Dejar de votar no es la respuesta”, enfatizó.

Además insistió en que el actual modelo preserva algunas garantías democráticas, queden deben ser aprovechadas en favor del cambio.

“Una de las razones por las que queremos cambiar el gobierno, además del hambre, es también el descalabre institucional. Si esto fuera una dictadura como la de Pérez Jiménez yo no pudiese estar hablando aquí”, expuso.

El tres veces candidato presidencial reprochó los términos en los que el candidato a la reelección Nicolás Maduro ha desarrollado su campaña: “La declaración de Nicolás Maduro ‘amor con amor se paga’. Es una manera de decir que se compran los votos”.

vaya al foro

Etiquetas: Fermín | Henri Falcón | Presidenciales 2018