Fanny García (AP): Hoy tenemos abstención por las malas decisiones del pasado

Jesús Barreto / foto: Globovisión / 11 may 2018.- Fanny García, dirigente del partido Avanzada Progresista en el estado Aragua, aseguró que el dilema sobre ir a votar o no en las elecciones del venidero 20 de mayo nació por el mal manejo que hizo la oposición de la victoria electoral en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

“No se supo administrar la victoria del 6 de diciembre. Se aglutinó al voto opositor, se capitalizó el descontento y luego propusieron una salida rápida, cuando lo que correspondía era armar el andamiaje electoral, agotar esa la vía correcta, la de la civilidad”, alegó en Vladimir a la 1, programa que transmite Globovisión.

A juicio de García esa es la razón por la que los electorales se han mostrado renuentes a participar en el próximo proceso electoral y no la denuncia de falta de garantías electorales, realizada reiteradamente por factores de la oposición agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio Venezuela Libre. No obstante, no dudó en tachar de “espuria” a la Asamblea Nacional Constituyente, organismo convocante de esos comicios.

“Hoy tenemos unos niveles de abstención por esas malas decisiones del pasado, por eso es que hemos tenido que estar luchando internamente para captar el voto de esa mayoría que quiere cambio. La búsqueda de una salida rápida le costó mucho al país. Esa gente que pasó más de 155 días protestando y al que final siguió viendo que Maduro era presidente está frustrada”, indicó.

La exdirigente política del Psuv subrayó que la negativa a participar “se ha ido venciendo con la campaña”. También reveló la estrategia que emplearán frente a un eventual traspaso de poder, tras una victoria de Henri Falcón, abanderado de la alianza electoral que encabeza Avanzada Progresista.

“Va a haber un cambio de realidad que se va a imponer y la gente se va a volcar a la calle para que se respete su decisión”, advirtió.

García hizo un llamado a los integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre para sumar esfuerzos en función del triunfo de Falcón, aspirante al que definió como “única garantía del cambio”.

“A esos sectores sociales yo los llamo al entendimiento, ustedes quieren el mismo cambio que queremos nosotros. Lo que buscamos es la unidad superior para cambiar el modelo de país, para que no se sigan yendo nuestros hijos, porque en Venezuela no existe la posibilidad de echar raíces”, expuso.

