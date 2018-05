Familiares de presos políticos rechazaron presencia de Bertucci en El Helicoide

ND / 17 may 2018, act. 02:00 p.m.- El candidato a la presidencia de la República, Javier Bertucci, llegó la mañana de este jueves a las inmediaciones del Helicoide, en Caracas, para constatar el estado de los detenidos tras el motín que se registró este miércoles en los calabozos de este centro de reclusión, perteneciente al Sebin. Su presencia fue rechazada por los familiares de los detenidos, además fue impedido de entrar por las fuerzas de seguridad del Estado.

“Estoy pidiendo que me dejen entrar para constatar cómo se encuentran estos privados de libertad, pero no me dejan. Me vine como toda su familia, pero hasta ahora no nos han dejado ingresar”, fueron las palabras de Bertucci a medios nacionales.

Su presencia, según narraron los periodistas de los distintos medios de comunicación allí presentes, fue rechazada con gritos e improperios, reclamando que el candidato –para ellos- es parte de las filas del chavismo.

A través de un video compartido en las redes sociales se escucha a los presentes gritando consignas contra Bertucci: “Esto no es campaña, esto es por justicia”.

Incluso el fotógrafo de AFP, Jesús Barreto, captó el momento en que los familiares de presos comunes lanzan agua al candidato presidencial Javier Bertucci.

La Guardia Nacional Bolivariana también hizo acto de presencia en el sitio para tratar de mediar con los familiares y evitar así que ingresen a los calabozos.

