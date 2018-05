Familia Metro: El Metro de Caracas “hoy es un dolor de cabeza”

ND / 11 may 2018.- El vicepresidente de la Asociación Civil Familia Metro, Alberto Vivas, precisó este viernes que los trenes del Metro de Caracas están comenzando a presentar fallas debido a que los equipos, que fueron importados en 2008, no están diseñados para esa clase de servicio.

“El tema Metro de Caracas es muy sensible para el ciudadano. Lo que en una oportunidad era la gran solución para Caracas, hoy es un dolor de cabeza (…) El eslogan Metro, cuando se inició el servicio comercial, era seguridad, confort y eficiencia. Esa premisa ya hoy no existe”, manifestó en La Entrevista, por Union Radio.

Vivas acotó que, si existiese una condición normal, el recorrido de un tren en la Línea 1, ida y vuelta, debería tardar solo una hora y cinco minutos como máximo. Actualmente tarda dos horas.

Asimismo indicó que el tiempo de espera de un tren en una estación cualquiera antes era de 90 segundos, mientras que hoy en día puede llegar a tardar de 12 a 17 minutos.

“Con 22 trenes en funcionamiento, cuando están esa mayoría de trenes operando, el promedio de espera ronda entre los 12 y 17 minutos”, detalló.

A su juicio “no es necesario que haya sabotaje cuando tienes unos trenes que están fallando, que fueron adquiridos sin repuestos”. En ese sentido, explicó que el deterioro del Metro de Caracas comenzó con la falla de los trenes de última generación, adquiridos en 2008.

Según Vivas esa maquinaria no está diseñana para la ruta que realiza diariamente. “Se compraron sin garantía, pero ya en el 2018 estaban presentando fallas relevantes que afectaron el servicio. No son trenes diseñados para este tipo de servicio”, sostuvo.

