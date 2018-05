Por falta de agua, luz y comida trancaron autopista Caicara – Maturín

Jesús Barreto / foto: @VenteVMonagas / 18 may 2018.- Residentes de las poblaciones de Jusepín, Punta de Mata y Caicara de Maturín, municipio Cedeño del estado Monagas cerraron el paso desde las 10:30am por la autopista Caicara – Maturín en protesta por las reiteradas y sostenidas deficiencias de los servicios de agua y luz, además del profundo desabastecimiento de alimentos en la zona.

El agua, la luz y los alimentos escasean en todo el municipio, casi en la misma proporción, de acuerdo al relato de los manifestantes, quienes con ramas palos y escombros mantuvieron el transito paralizado en la vía por casi dos horas.

“Desde enero no entra agua por tubería, estaba trayendo unas cisternas, pero hay que perseguirla para llenar cuatro tobos a la semana, la luz se va a cada rato y comida tampoco hay. Vivimos de las verduras y los huevos que nos dan la gallinas de patios y conucos”, narró José Arteaga, habitante de Jusepín, un pueblo rural ubicado a 32 kilómetros de Maturín la capital monaguense.

El retardo en la entrega de la caja del Clap es otra de las dificultades que enfrentan los pobladores de esos asentamientos del oriente venezolano. Para ellos el beneficio gubernamental no es un paliativo, sino que en muchos casos es la única forma de acceder a productos como pasta, arroz y aceite, es decir, lo que no pueden ser producidos en sus parcelas, por lo que exigieron a la gobernadora Yelitze Santaella la atención urgente de los reclamos.

“Estamos olvidados, la gobernadora solo vino una vez en campaña y paso de largo, no tenemos otra forma de comprar las cosas, porque aparte de que no llegan, no nos alcanza”, afirmó Yildred Parra, quien vive con sus dos hijos en una vivienda a orillas de la carretera que conduce a Caicara de Maturín.

Etiquetas: CLAP | escasez de alimentos | sin luz