Falcón, 11:20am: El escaneo del carnet de la patria ya se hizo un “virus”

Jesús Barreto / foto: @Caraotadigital / 20 may 2018, edit. 12:21pm.- El candidato opositor Henri Falcón denunció el escaneo generalizo del carnet de la patria en los llamado “puntos rojos” del oficialismo, situación que vioenta los acuerdos firmados con el presidente Nicolás Maduro y otros aspirantes a la presidencia.

“Hay una circunstancia generalizada, irregular en el país, en esto que desconoce los acuerdos que se suscribieron ante el Consejo Nacional Electoral a los fines de tener un proceso electoral limpio y transparente… . La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos, como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población a quien se pretende, una vez más, comprar su dignidad, con esto de presentar un carnet que es escaneado a través de ese punto rojo. Hoy denuncio que eso… se han hecho ya un virus a esta hora de la mañana”.

Y siguió: “Desde aquí le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien he tenido la oportunidad de conversar en dos oportunidades en la mañana de hoy: Tome cartas en el asunto urgentemente. En este centro electoral, en el que me encuentro, a menos de 15, 20 metros está un punto rojo. Y a través de ese punto rojo están escaneando el carnet de la patria ofreciendo recursos. Eso no puede ser posible. Hemos recibido no menos de 350 denuncias de puntos rojos, incluso, lo denuncio una vez más aquí, en la Escuela Ambrosio Perera acá en el este de la ciudad de Barquisimeto, dentro del centro electoral se están escaneando el carnet de la patria”.

Falcón agregó que dicha situación “violenta los acuerdos”. “Es descarado y ventajista el uso que se ha hecho de la figura del voto asistido y no ha habido una respuesta en torno a esto”.

También denunció que los militares del Plan República no han actuado. “A los señores hermanos de nuestra Fuerza Armada Nacional, a quienes se ha apelado a los fines de poner coto a esta situación irregular de los puntos rojos, ellos alegan solamente que su actividad corresponde desde la reja del centro de votación para acá. Eso fue materia denunciada por nosotros y acordada con la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón, incluso con…” (y no se oyó más porque VTV pasó a transmitir el acto de votación de Diosdado Cabello).

Otras denuncias

Falcón también denunció que los testigos de su comando de campaña están siendo desalojados de los centros electorales. “Si decidimos llegar hasta aquí es porque queremos jugar limpio. Exigimos un mediador ajustado a la constitución”, remató.

