Falcón: Quienes llaman a la abstención no le dicen al país qué vamos a hacer

ND / 7 may 2018.- El candidato presidencial Henri Falcón instó a la MUD y al Frente Amplio a mantener una debate y escuchar las propuestas y alternativas para hacer frente a la crisis que atraviesa el país.

“Mi mamá decía ‘hay que meterse de cabeza en la gente’. Y meterse de cabeza en la gente ahorita es meterse de cabeza en los barrios. ¿Qué dice la gente del barrio? ‘Nosotros queremos votar Henri’. Porque no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún sentido, no tiene ningún destino la abstención”, manifestó en Al Descubierto que transmite Venevisión.

Y siguió: “Quienes llaman a la abstención, y he allí parte de su irresponsabilidad, no le están diciendo al país qué vamos a hacer. Porque yo quisiera… que pudiéramos conciliar una posición por lo menos de encuentro con el Frente Amplio, con la Mesa de la Unidad Democrática. Yo no me atrevo a retarlos, porque no se trata de un reto. ¿Pero por qué no entrar en una conversación, en un debate para yo exponer no solo mi visión, sino cuáles son mis propuestas, cuál es mi alternativa frente al país?”.

En ese sentido, dijo que quisiera escuchar a los dirigentes de la MUD en sus propuestas. “Que la de ellos no sea solamente ‘que me pongan las elecciones del lado que me conviene para hacer una primaria para que el candidato no seas tú’, sino que me digan, por ejemplo, en este llamado de abstención cuál es el plan, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es la orientación al venezolano de a pie, al que vive hoy buscando en las bolsas de basura para comer, aquel que no consigue medicinas, aquel que se levanta a las tres o cuatro de la mañana para andar del timbo al tambo buscando unpaquetico regulado de harina, aquel trabajador que hoy gana un mísero salario y no tiene con ese salario cómo comprarse un carton de huevos. ¿Cómo le hablamos a esa gente? Le decimos que el 21 de mayo simplemente nos cruzamos de brazos y empezamos a ver el techo?”, se preguntó.

Finalmente repudió que otros sectores pretendan que fuerzas extranjeras vengan a solucionar los problemas del país. “Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos”, enfatizó.

vaya al foro

Etiquetas: abstención | Frente Amplio | Henri Falcón | MUD