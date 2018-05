Experto asegura que Venezuela compró petróleo importado para “pagar inteligencia” y asesoría cubana

Betsy Alvarado V. / 16 may 2018.- El experto petrolero y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown (EEUU), Ramón Espinasa, aseguró este miércoles que la supuesta compra en petróleo extranjero que hiciera recientemente Pdvsa por 440 millones de dólares fue para enviarlo directamente Cuba como parte del pago por los servicios de inteligencia y asesoría técnica.

“Lo primero que hay que entender es que no estamos produciendo suficiente petróleo para enviárselo nosotros directamente. De hecho, nosotros estamos importando derivados del petróleo para surtir nuestro mercado interno. Segundo, la respuesta no está en el ámbito de lo técnico-petrolero; sino en el ámbito de lo político. Venezuela tiene que pagar por servicios al Gobierno cubano, servicios de inteligencia, formas de asistencia técnica que el Gobierno cubano le presta al Gobierno venezolano y hay obviamente una alianza entre los dos países”, aseguró.

Tal aseveración fue hecha durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, donde además indicó que desde que el expresidente fallecido Hugo Chávez llegó al poder, Pdvsa está pagando bienes y servicios que no tienen nada que ver con la producción de petróleo.

“Mercal primero, las expropiaciones de empresas como la Cantv después, construcción de casas, etc; y ahorita paga por estos servicios en el exterior”, comentó.

Destacó que la compra de petróleo extranjero -que de acuerdo a la agencia Reuters le significó a la nación hasta 440 millones de dólares- se da en medio de una crisis económica y con deudas por pagar, como es el caso Conocophillips

En este contexto, el experto resaltó que el actual presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, está continuando con el proceso de acelerar la destrucción de esta importante industria del país, por lo cual lo calificó de “incompetente”.

“Esto no hay que verlo al final de la película. No me cabe la menor duda que Quevedo es un incompetente, pero ha llegado justo al final y ha terminado con la pizca de capacidad técnica que tenía Pdvsa”, sentenció.

Conoco obtuvo recientemente órdenes judiciales que le permiten apropiarse de activos de Pdvsa por 2.000 millones de dólares en un esfuerzo por cobrar el dinero por la nacionalización en 2007 de activos de la compañía, cuando era presidente en Venezuela el fallecido Hugo Chávez.

vaya al foro

Etiquetas: asesoría cubana | Cuba | inteligencia cubana | Pdvsa | petróleo | petróleo extranjero | Venezuela