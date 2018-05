Especial ND: Una oposición cercada deberá apurar nuevo liderazgo y estrategia post 20M

Sofía Nederr / 4 may 2018.- En la oposición, más allá de algunas individualidades que se han sumado a la candidatura de Henri Falcón (AP), no avalan las elecciones presidenciales del 20M. Mientras tanto, el proceso comicial avanza pese a las denuncias de fraude y a los cuestionamientos internacionales.

Ante esa realidad, el reto de los adversarios de Nicolás Maduro es reorganizarse y lograr una vía y liderazgo clara para el día después del 20 de mayo. ¿Estarán listos los diferentes sectores para este objetivo?

El post electoral exige una reorganización estratégica de la oposición. Sin embargo, alcanzar la meta, para algunos un objetivo demasiado optimista, va a depender de las posiciones que asuman los líderes ante la crisis y los resultados en los que Maduro saldrá favorecido y para los que cuenta con todo el aparato del Estado, señalan los analistas Oscar Vallés y Marcos Hernández.

“Después del 20M, la gran arena en la política opositora venezolana requerirá de actores fundamentales capaces de configurar un mensaje que no tiene, una organización que necesita, porque carece de fondo, y un liderazgo claro ante la situación país para fijar tareas concretas. El asunto de fondo es que en la oposición habrá tres patas: Henri Falcón, opositor que se enfrentará a Maduro en las elecciones, la MUD estructurada junto a la sociedad civil en el Frente Amplio Venezuela Libre y la plataforma ‘Soy Venezuela’ en la que están María Corina Machado y Antonio Ledezma”, señaló Oscar Vallés, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana.

Destacó que la existencia de tantos sectores dentro de la oposición, “facilita el trabajo político que se hace desde Miraflores y que se hará luego de los comicios”.

A la oposición la apremia al tiempo y la crisis del país. Vallés recordó que solo faltan 17 días para el día después del 20M.

“Es imperativo reconducir la lucha tras la reelección de Maduro, cuyo triunfo será cuestionado internacionalmente y habrá más sanciones hacia funcionarios de su gobierno”, dijo el sociólogo Marcos Hernández, director de Hercon.

Hernández sostuvo que el momento post electoral demanda la reunificación para configurar un liderazgo opositor único.

“Debe venir la reorganización total.Este proceso estará sujeto a la articulación de las decisiones políticas que se asuman. De allí se va a partir. Dentro de las crisis hay liderazgos que se van a resolver. La historia se mueve, la gente lo hace; por eso hay que estar atentos a las posturas venideras”, aseveró Hernández.

Lección comicial

El director de Hercon sostuvo que tras los venideros comicios, el momento post electoral debe implicar lo que califica como una gran lección: “Maduro construyó un evento electoral prácticamente a su medida. Falcón no solo se enfrenta el 20 de mayo a Maduro y al poder del Estado, también a la MUD y al Frente Amplio; aunque cuenta con algunos apoyos significativos. Quizás el gobernador tiene unos números que lo llevan a ilusionarse, tiene una brecha de 9 a 10 puntos, a su favor, que lo impulsan, pero requerirá al menos una brecha de 25 puntos que es difícil obtenga”.

Dijo que el futuro del sector que dirige Falcón dependerá de la forma cómo se asuma la derrota presidencial. Hernández afirmó que después de los comicios también podría haber un nuevo aire para María Corina Machado y para Antonio Ledezma “que podrían ser reivindicados en sus planteamientos iniciales sobre la importancia de no avalar el fraude”.

El analista cree que dentro de la MUD hay liderazgos que tienden a reaparecer discretamente como el ex gobernador Henrique Capriles (PJ), quien ha insistido en la revisión y el debate urgente a lo interno, e incluso el diputado Henry Ramos Allup (AD).

El reto de Falcón

Oscar Vallés señaló que “Henri Falcón tendrá dificultades para liderar la oposición oficial de Maduro, la que será reconocida por él”.

Indicó que el exgobernador de Lara, único contrincante de peso de Maduro, se enfrentará a tres alternativas: 1. Desconocer el proceso electoral y sus resultados. 2. Cantar fraude. 3. Desconocer el resultado y admitir el triunfo de Maduro.

“Declarar fraude será la opción más difícil para Henri Falcón porque no tendrá ningún tipo de prueba. No tiene manera de hacer observación en las mesas, si acaso en 60%, no será como el caso de Andrés Velásquez, durante las elecciones de Bolívar, que tenía las actas en las manos, todas las pruebas”, advirtió Vallés.

