Especial ND: Enrique Márquez apoya a Falcón ante el vacío de propuestas de la MUD

Sofía Nederr / 2 may. 2018.- Las afirmaciones del diputado Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador general de UNT, de que votará por el candidato Henri Falcón se suman a los saltos de línea partidista que ha tenido en lo que va de año el partido de Manuel Rosales. Pero, además, revela que la posición de la MUD frente a las elecciones presidenciales del 20 de mayo no convence a todos en el ala opositora.

“Los anuncios de Enrique Márquez, y otros que pudieran venir, son una consecuencia del vacío político y el vacío candidatura de la MUD. La alianza no ha pensado en una estrategia política completa que indique dónde empieza, por dónde avanza y cómo podría terminar. No hay una dirección política más allá de no ir a votar, no solo para después del 20 de mayo, sobre todo antes del 20”, cuestionó el politólogo Luis Salamanca.

El analista cree que la MUD y Falcón han equivocado sus políticas de cara a los comicios pautados por el CNE para dentro de 18 días.

Fernando Spiritto, también politólogo, señaló que aunque la MUD es una alianza latente, la falta de incentivos políticos genera el cambio de posiciones de figuras como la de Enrique Márquez.

“Para quedarse en la coalición opositora, y en cualquier coalición política, el incentivo mayor es tomar el poder y esto no lo ofrece la unidad en este momento. La MUD está rota y es una coalición en receso”, subrayó.

Spiritto recordó que muchos de los dirigentes de la oposición, por diversas razones, están el exterior. “La MUD está pegada contra la pared y su capacidad de actuación es cero. Además la gente percibe a la alianza como un actor perdedor y eso influye en la toma de decisiones”, añadió.

Sin capital político

Tanto Salamanca como Spiritto aclaran que los apoyos que recoja Henri Falcón de UNT y de otros partidos opositoras no implican que el candidato tenga éxito electoral.

“Los planteamientos de Falcón no terminan de calar en la oposición aunque obtenga seguidores y se hable de muchos dirigentes que comulgarían con la idea. El ex gobernador por sí solo sigue sin poder enfrentar al régimen”, dijo Salamanca.

El politólogo puso sobre la mesa un dato: En las elecciones regionales de octubre de 2017, los partidos que respaldan a Falcón (AP, Copei y el MAS) obtuvieron un poco más de 600 mil votos. Por su parte, los partidos que conforman el G4 de la MUD (AD, PJ, VP y UNT)

consiguieron un poco más de 4 millones de votos.

Spiritto afirmó que con todo el respeto que tienen los dirigentes tradicionales que secundan a Falcón, algunos de los cuales figuran en un eventual gabinete del ex gobernador de Lara, “actualmente no cuentan con capital político alguno”.

UNT se pliega a exigencia de elecciones libres

Horas después del anuncio de Enrique Márquez, el presidente de UNT, Manuel Rosales, dijo que la posición del dirigente es personal y que su partido ratifica su compromiso con la línea asumida por la Unidad.

En un comunicado, la organización reiteró: “Seguimos trabajando para garantizar unas elecciones que cumplan los lineamientos obligatorios para garantizarle al país votaciones justas, confiables, transparentes y libres”.

La batalla por condiciones electorales mínima es lo que motiva la gira que han realizado diferentes dirigentes de la MUD ante el mundo y el planteamiento que, la semana pasada, llevó el presidente de la AN, Omar Barboza, también de UNT ante la Unión Europea. Como respuesta, este miércoles 2 de mayo, Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, exhortó a que se modifique el calendario electoral venezolano.

“Pedimos una revisión del calendario electoral basado en un calendario acordado y creíble. Esto no es una mera cuestión de la fecha, también del procedimiento electoral mismo”, dijo la funcionaria.

La justificación de Zambrano

En abril, cuando saltó la talanquera de UNT a Prociudadanos, Timoteo Zambrano argumentó que su retiro de la tolda azul fue impulsado por su rechazo a la abstención en la contienda del 20 de mayo. Consideró un “suicidio colectivo” no participar en los comicios.

Al final, sus razones coinciden con las del apoyo que Enrique Márquez arrimó a Henri Falcón.

