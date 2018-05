Espacio Público: 2017 marcó récord en violaciones a la libertad de expresión

ND / 7 may 2018.- Carlos Correa, director de Espacio Público, afirmó que el año 2017 fue el período con mayor registro de casos de violaciones al derecho de la libertad de expresión, 708 en total, con 1.002 denuncias que comprenden agresiones a periodistas, ataques a los equipos en el contexto de protestas, el cierre de más de 60 emisoras de radio, ocho canales de televisión, 17 medios impresos dejaron de circular, más de 17 portales fueron bloqueados, un balance que indica que las garantías a este derecho no son suficientes en Venezuela.

Señaló que el informe “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información en Venezuela” de la organización se realiza desde el año 2002, e indicó que todos los días se producen movilizaciones en Venezuela, pero las que tuvieron lugar entre abril y julio del 2017 se vieron vinculadas a la necesidad de cambio político y esto desató una fuerte represión contra los medios de comunicación. Los ataques a la censura se vieron relacionados con temas de salud, suministro de servicios básicos, inflación y alimentación.

Explicó que se castiga a medios que tienen espacios y producciones de opinión, y de acuerdo con las medidas establecidas por el gobierno venezolano, la salida del aire es la última medida.

Puntualizó que desde hace cinco años los medios impresos se enfrentan a una situación de escasez de insumos para cumplir con su labor y se han visto en la obligación de tomar espacios digitales. En este contexto, la prensa regional es la más afectada debido a que son el espacio de liberación donde se abordan temas muy importantes para cada ciudad mediana o grande del país.

Carlos Correa fue entrevistado en el programa “En Este País”, conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione, transmitido por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.

Etiquetas: Conatel | libertad de expresion | Nicolás Maduro | Venezuela