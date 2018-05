Enrique Márquez: No hay otra opción que votar por Falcón

ND / 3 may 2018.- El presidente ejecutivo de UNT, Enrique Márquez, precisó que su decisión de votar por Henri Falcón el próximo 20 de mayo viene dada por la necesidad de cambiar a Venezuela y de no encontrar otra vía diferente a la del voto.

“En mi opinión existen razones suficientes para votar (…) Son razones para mí muy personales, que son fruto de una reflexión. Esta reflexión gira en torno a la necesidad de cambiar a Venezuela y de no encontrar otra ruta distinta a la del voto. Ojalá hubiera otra ruta, que la viéramos clara. Pero la ruta de la invasión extranjera o la ruta de la política ficción de cualquier elemento que no tenga efectivamente asidero en la realidad, yo no la veo. La única ruta real para mí es la del voto, la del voto comprometido y la del voto decidido por cada uno de nosotros”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

Y siguió: “Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer, para decirle si tiene que votar o no. Eso es una decisión muy personal, yo tomé la mía y la anuncié el día de ayer. Yo voy a votar y voy a votar por Henri Falcón”.

Márquez reiteró que no ve ninguna ruta diferente posible para cambiar a Venezuela. “Podemos todos los venezolanos cambiar el rumbo de Venezuela si votamos todos. Es el 80% del país el que rechaza a Maduro y su pesadilla y su locura. De tal manera que el volumen necesario para ganar lo tenemos, y la decisión es de cada uno de nosotros”, sostuvo.

Dijo que, aunque las elecciones están muy cerca, todavía hay tiempo de poder cambiar al país. “Estamos a tiempo. Estamos muy cerca de cambiar a Venezuela, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión personal, individual, lo que se ha llamado el voto consciencia…Son cinco o diez minutos que el domingo 20 de mayo vamos a invertir, pero que si lo hacemos cada uno de nosotros pues vamos a tener efectivamente la seguridad de cambiar a nuestro país”, acotó.

Además destacó que, aunque no es un “fan” de Henri Falcón, el candidato presidencial tuvo la valentía de postularse ante un clima de abstención. “Es una persona con experiencia, es una persona que garantiza la posibilidad de una transición política en paz, una transición política que puedacerrar las heridas de Venezuela y gestionar un país que vaya a la prosperidad”, señaló.

Etiquetas: Enrique Márquez | Henri Falcón | UNT | voto