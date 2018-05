EN: Súmate y Voto Joven denuncian intimidación a votantes para el 20-M

ND / 10 may 2018.- Las organizaciones Súmate y Voto Joven denunciaron al diario El Nacional, no solo el ventajismo abierto por parte del oficialismo, de cara a los comicios presidenciales del 20 de mayo, sino también la intimidación y coacción hacia los electores.

Pulse aquí para leer la nota completa de la periodista Sofía Nederr publicada en El Nacional

vaya al foro

Etiquetas: elecciones presidenciales | Súmate | Voto Joven