EN: Registraron 7.780 fallas eléctricas en los últimos cuatro meses

ND / 9 may 2018.- El Comité de Afectados por los Apagones aseguró al diario El Nacional que las interrupciones eléctricas no solo persisten, sino que se han aumentado, a pesar que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, implementara un plan de racionamiento con cortes programados de hasta 15 horas en 6 estados del país. Haga clic aquí para leer el trabajo completo de la periodista Grecia Prado publicado en El Nacional Web

vaya al foro

Etiquetas: Corpoelec | energia electrica | Luis Motta Domínguez