Empleados del HUC piden izar la bandera de la Cruz Roja en Venezuela

Jesús Barreto / 8 may 2018.- Empleados y trabajadores del Hospital Clínico Universitario acudieron a la sede de la Cruz Roja para pedir al organismo internacional que ice su bandera en Venezuela, como una forma de exigir ayuda humanitaria inmediata.

Margot Monasterios, secretaria general del Sindicato de Empleados explicó que con esa petición se busca la asistencia inmediata al sistema de salud venezolano, “desmantelado por la falta de inversión, equipos y medicinas”, a propósito del Día Internacional de la Cruz Roja, que se conmemora este martes.

La sindicalista calificó de “emergencia” la situación del sistema sanitario nacional, en todas sus fases, por las dimensiones y extensión de la crisis en todo el sector Salud, que ha sido denunciado por distintos factores de la vida nacional en reiteradas ocasiones.

“Nosotros venimos por cada ciudadano que habita este país. No podemos seguir en esta situación. Nuestra petición de auxilio internacional está sustentada en los pacientes que vemos a diario y que no podemos atender por la falta de insumos médicos”, expresó.

Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, ratificó la exigencia de lograr la habilitación de un canal de emergencia en Venezuela.

“La misma Cruz Roja no puede atender a nadie, icen la bandera, seguiremos haciendo la presión en Venezuela para que abran el canal humanitario”, indicó.

El izado de la bandera con el emblema de la Cruz Roja, es un símbolo internacional de auxilio utilizado por esa institución en situaciones de conflicto, cuando han sido rebasadas sus capacidades o frente a amenas latentes contra sus funcionarios, explicó José Ramón González, director nacional de socorro de la Cruz Roja Venezolana en junio de 2017, la vez más reciente que el estandarte fue enarbolado.

Etiquetas: bandera | crisis humanitaria | Cruz Roja