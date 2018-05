Elvis Amoroso: Aquí no habrá canal humanitario

ND / 11 may 2018.- El vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, descartó este viernes la apertura de un canal humanitario al país, pues a su criterio, esta media solo sirve para el ingreso de armamento y terrorismo estadounidense. “La oposición tiene su mano metida en el desabastecimiento en materia de alimentos y medicinas, porque han hecho todo para que esto ocurra. Ellos tienen la salida en sus manos, por qué Henri Falcón o la MUD no habla con sus financistas en Miami o Colombia para que acaben con ese dólar macabro que nos está haciendo tanto daño (…) El canal humanitario siempre ha servido para meter armas en los países, si nosotros permitimos eso, donde no se puede chequear los barcos que llegan, van a meter armas para destruirnos, gracias que tenemos eso aguantado y se ha podido neutralizar este terrorismo que ingresa a través del canal humanitario”.

Y continuó: “Aquí no tenemos ningún problema, si la oposición quiere que hable con la embajada de Estados Unidos y que desbloquee el ingreso de los barcos en Panamá o en el Caribe que es por donde entran alimentos y medicinas al país; en vez de ayudas humanitarias, desbloqueen los barcos”, expresó Amoroso en entrevista para Primera Página, que transmite Globovisión.

En materia electoral, el constituyente indicó que el país está viviendo una “fiesta electoral”, al tiempo que pidió a los venezolanos a sentirse “orgullosos” del sistema electoral que, a su juicio, funciona “perfectamente”.

“Así se hace en democracia, no saliendo a hablar mal del país para que no nos entreguen alimentos y medicinas”.

Amoroso espera que a partir del 20 de mayo el presidente Maduro, de resultar ganador, tome acciones contundentes en materia económica “para que el mundo no empiece a decir que es ilegítimo”, acotó.

El constituyente también hizo referencia al caso Banesco, justificó la detención de su directiva, pues asegura que los “banqueros” –en muchos casos- juegan con el dinero de los ahorristas y eso, según, es lo que se quiere aclarar con el grupo de Banesco.

“Lo que pasa es que aquí cuando se quiere poner en cintura a alguien, sale la oposición a defenderlo. El sistema financiero venezolano se rige por la Ley de Banco y la Constitución y ahí establece que los bancos pueden ser intervenidos por un tiempo o total, porque ese dinero de los bancos no es de los banqueros, es de los ahorristas, y estos señores utilizan ese dinero para comprarse casas, yates, montan bancos en Panamá, República Dominicana, Colombia, y eso es gracias al dinero de los ahorristas o depositantes”.

Desmintió que los detenidos de Banesco estén recibiendo tratos crueles, más bien consideró el comentario y las publicaciones en prensa nacional como “cuestiones ridículas, capricho de los periodistas”.

“Eso lo que hace es empañar cualquier investigación por el capricho de estos periodistas que publican esa información. Por ahí decían que a un señor detenido por cuestiones políticas no le dejaban recibir visitas, y salía su esposa a decir que no la dejaban entrar y tiempo después salió embarazada, cómo queda embarazada si no podía entrar. Yo creo en la justicia y aquí no se ha puesto a cantar consignas chavistas a nadie, lo que van a cantar es otra cosa”, sostuvo el constituyente.

Recalcó que este próximo 20 de mayo el presidente Maduro conseguirá su reelección y que vendrá un gobierno, según, de mejoras para el país.

