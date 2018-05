El Impulso: 14 niños han fallecido en Lara por falta de tratamiento para el cáncer

ND / 3 may 2018.- En el estado Lara al menos 14 infantes han muerto en lo que va de 2018 por falta de tratamiento e insumos contra el cáncer, según un trabajo especial realizado por la periodista Ingrid Méndez Lárez, del diario El Impulso; datos basados en un registro que lleva la Fundación Badan-Lara, una organización no gubernamental que se encarga de la atención integral del paciente que padece esta enfermedad.

Pulse aquí para leer la nota completa de la periodista Ingrid Méndez Lárez

vaya al foro

Etiquetas: cáncer | Lara | tratamiento