Efraín Velásquez: La dolarización frena la inflación pero no garantiza crecimiento económico

Enrique Meléndez / 4 may 2018.- El economista Efraín Velásquez, presidente del Consejo Nacional de Economía, admite que la dolarización propuesta por el candidato presidencial Henri Falcón frenaría la inflación pero no garantizaría el desarrollo económico.

La afirmación la hizo en el foro que organizó Conindustria este miércoles 3 de mayo.

Consideró Velásquez, que cuando hablamos de dolarización, no sólo es que todos los precios pasan a ser en dólares, la moneda de curso legal pasa a ser el dólar; sino que adicionalmente no hay capacidad para crear más dólares sino los que puede producir la economía; vendiendo algo al exterior que genere divisas.

“Si usted no vende nada, no tiene dólares. No tiene capacidad de gastos. No puede crecer. De modo que, uno, en muy corto plazo el tema inflacionario debería ceder de manera importante; dos, el tema de crecimiento en ese escenario no está resuelto. De hecho, necesitaría una estrategia donde el flujo de dólares se incremente de manera importante, y eso es lo que haría que la actividad económica, mejore internamente”.

En ese sentido, reconoció que eso tiene temas de diseño de política económica; de credibilidad; de reclutamiento de autoridades; de consistencia de políticas; varios temas que hagan que la percepción general de Venezuela mejore; los flujos entren y la actividad económica mejore.

“Hay un tema que también muy importante; que es el tema del mediano plazo. En teoría siempre se dice: bueno, si usted toma estos mecanismos extremos; lo que debería ocurrir al final es que los precios deberían ser similares, que los precios de los países que utilizan la misma moneda, es decir, la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio: todo debería ser parecido, y en la experiencia lo que ha estado ocurriendo es que eso no es así”.

A su modo de ver, las cosas lucen parecidas pero no son iguales; que el sentido es que la inflación, que se va a tener no es la de EEUU; las tasas de interés que se van a tener no son las de EEUU; y que la razón fundamental es porque los dos sistemas económicos no pueden funcionar iguales, por razones de eficiencia del sistema económico; de productividad; los temas de distorsión van a ser diferentes y que eso es lo que hace que los precios no sean iguales.

“En el corto plazo a lo mejor puede ser un tema irrelevante; pero lo que hace en el mediano plazo es que ese tema se va acumulando. Es decir, producir un bien en Venezuela; en un escenario donde tienes problemas de productividad; donde tienes problemas de eficiencia del sistema económico; donde tienes problemas de eficiencia de los mercados, lo que hace es que tu costo de producción va a ser más alto. Es decir, tú vas a ir perdiendo progresivamente competitividad, y eso lo que va a hacer es profundizar aún más el problema de crecimiento económico”.

Velásquez finalizó manifestando que la dolarización es un tema muy interesante para discutir; pero que en su opinión no es la panacea; que no es el mecanismo que Venezuela debería tomar, y que lo que tendríamos que hacer para entrar en un escenario de estabilidad y de crecimiento económico, y que, al final, genere bienestar a los venezolanos, es un diseño de política económica que implique una organización importante en términos de política fiscal y monetaria; que eso lo hicimos antes bien y que no hay razones para pensar que no podemos volverlo a hacer en un futuro.

Estabilidad económica

Según, Velásquez en teoría económica es fundamental entender que la estabilidad económica está atada a la independencia de la política fiscal de la política monetaria; que, en el caso de Venezuela no ocurre, y esto es lo que genera la volatilidad.

“En el caso venezolano la estructura de financiamiento ha estado siempre atada a la dependencia del sector petrolero. La política fiscal ha tenido siempre una consecuencia muy importante en el área monetaria, y ese ha sido un elemento fundamental para generar esta desestabilización”.

Reconoció que los intentos de darle independencia a la política monetaria en Venezuela no han sido exitosos; que hace algún tiempo discutió el tema de la caja de conversión como mecanismo para enfrentar este problema; y que los casos de caja de conversión surgieron en ambientes donde la irresponsabilidad monetaria venía por parte la operatividad de los bancos centrales.

“Pero, en el caso venezolano no era esa la situación, sino la estructura de financiamiento del gobierno; que tenía impacto monetario; donde el Banco Central podía hacer poco, y por eso esa discusión sobre la caja de conversión en ese momento era irrelevante. Si querías cerrar el tema monetario, al final, en el caso venezolano terminabas en un problema fiscal; en una crisis fiscal, y por eso era que la caja de conversión no era la solución”.

A juicio de Velásquez, ahora estamos en un escenario más complicado; porque no es sólo un tema fiscal; sino que hubo una reforma institucional en la Ley del Banco Central de Venezuela de 2010, donde se le daba a esta institución la potestad de financiar directamente al gobierno; que es lo que se ha estado haciendo a través de Pdvsa, y que es lo que nos ha llevado a este escenario que nunca habíamos vivido.

“Antes era, puramente, un problema fiscal. Pero ahora sí es un problema fiscal más monetario. De modo que hemos llegado de nuevo a esta discusión. Ahora no con un tema de caja de conversión, sino con un tema mucho más, si se quiere, restrictivo; que es la dolarización”.

Etiquetas: desarrollo económico | dolarización | Efraín Velásquez | Falcón | hiperinflación