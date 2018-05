EEUU alerta a sus ciudadanos en Venezuela ante posibles manifestaciones previas al 20M

Betsy Alvarado V. / 11 may 2018.- La embajada de Estados Unidos en Caracas emitió un comunicado de alerta a sus ciudadanos en Venezuela, ante las posibles manifestaciones que se puedan registrar previo a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 20 de mayo y que Washington ha calificado como “un fraude y una farsa”.

“Alerta a nuestros ciudadanos: se planean varias reuniones y manifestaciones en los días previos a las elecciones venezolanas del 20 de mayo. Eventos similares pueden continuar después del 20 de mayo. Tomen previsiones”, expresa el texto publicado a través de la cuenta oficial de Twitter de la embajada estadounidense.

El llamado de alerta surge en vista de que el movimiento opositor Frente Amplio Venezuela Libre hizo una convocatoria a protestar el próximo 16 de mayo en contra de la crisis económica, política y social; así como en rechazo a las elecciones del 20 de mayo en la cual los principales líderes y partidos de oposición no participarán por considerarlas fraudulentas.

“El 16 de mayo es el día de despertar, de reaccionar y sacudirnos por todos los problemas que tenemos. Con errores y deficiencias aquí hay una dirigencia que va a seguir luchando por un mejor futuro. No podemos quedarnos dormidos. Convocamos a protestar en toda Venezuela”, enfatizó el pasado 8 de mayo 2018 el diputados a la Asamblea Nacional José Manuel Olivares.

Por su parte, la diputada Delsa Solorzano, La diputada a la Asamblea Nacional, Delza Solorzano, dejó claro este viernes que el llamado es a no votar el 20 de mayo, pues para ella los comicios presidenciales del 20 de mayo no son una verdadera elección.

“Usted va a votar cuando usted elige, cuando usted tiene a todos los partidos políticos en el tarjetón, cuando tiene a unos candidatos que fueron electos en primarias en el caso de la Unidad Democrática, cuando hay garantías, cuando a usted no le cambian el voto por una bolsa de comida; entonces para nosotros esto no es una elección. Yo soy participacionista, lo que no soy es cómplice de un fraude, son dos cosas diferentes”, sentenció.

El pasado 7 de mayo el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo desde el Consejo Permanente de la OEA que en Venezuela no habrán “elecciones verdaderas”. A su juicio, “la semilla de la dictadura cubana” ha rendido sus frutos en este país; razón por la que instó a los miembros de ese organismo a suspender a Caracas de la OEA.

“El régimen de Maduro ya ha llenado los tribunales venezolanos y el Consejo Electoral con sus compinches silenciando a todos, callando a los enemigos políticos, incluyendo más de 12.000 arrestos que han sido políticamente motivados. De hecho el régimen del presidente Maduro ya ha dado señales de que habrá de recurrir a su guión autoritario de siempre manipulando los datos de los votos, cambiando de urnas y casillas para votar y participando en intimidación y aún violencia. En pocas palabras, no habrá una verdadera elección en Venezuela el 20 de mayo y el mundo lo sabe”, aseveró.

No obstante, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ha insistido en que habrán elecciones el próximo 20 de mayo “llueve, truene o relampaguee.”

Etiquetas: 20M | EEUU | elecciones 2018 | embajada de EEUU