Todd Robinson: En la Cancillería no nos dieron información sobre Joshua Holt

ND/ video: @VivoPlay / 16 may 2018 /act: 07:24 p.m.- El encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos para Venezuela Todd Robinson informó este martes que se dirigió a la Cancillería en Caracas y que no recibió información sobre el estado de Joshua Holt quien se encuentra recluido en el Helicoide.

“Hemos tratado de contactar a varias personas, varias autoridades aquí en la Cancillería (…) no tenían respuesta y (…) que no tenían información sobre lo que estaba pasando”, expresó Robinson en declaraciones a la prensa.

Sobre las acciones que tomará su Gobierno ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Gobierno de Maduro declaró que “Vamos a seguir pidiendo la libertad para Joshua Holt y vamos a seguir los casos de los otros americanos en la prisión”.

Embajada estadounidense responsabilizó al Gobierno de lo que le pase a Holt

Previamente, la embajada estadounidense expresó su preocupación por la integridad física de Holt y de los otros estadounidenses allí detenidos y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro de lo que lo que le pase.

“Estamos muy preocupados por el motín en el Helicoide. Joshua Holt y otros ciudadanos estadounidenses están en peligro. El gobierno de Venezuela es directamente responsable por su seguridad y le haremos responsable si algo les sucede”, escribieron en la red social.

Los hechos irregulares dentro del Helicoide fueron denunciados por el dirigente y preso político, Daniel Ceballos, quien a través de un video responsabilizó al Gobierno de la integridad física de todos los presos políticos.

Tras este video, surgió otro en el que se muestra a Joshua Holt pidiendo “ayuda”, pues -según explica en el material audiovisual- quieren “pintar las paredes” con su sangre. El video fue divulgado por el periodista Alberto Rodríguez, a través de su cuenta en la red social.

Etiquetas: Cancillería | Caracas | El Helicoide | embajada de EEUU | Joshua Holt | Sebin | Todd Robinson | Venezuela