Douglas León Natera: Hospitales cuentan apenas con 2 % de insumos y equipos médicos

ND / 1 may 2018.- El presidente de la Federación Médico Venezolana, Douglas León Natera, recordó este martes la grave crisis de salud que padecen los hospitales del país, a propósito del Día Internacional del Trabajador. “Hoy es el día internacional para todo el sector laboral y los trabajadores de la salud están en la calle apoyando este día importante. Recordando que en los hospitales nuestros pacientes se están muriendo de mengua, apenas 2 % de insumos y medicamentos tenemos para su atención, y sin alimentación; los hospitales no cuentan con suplemento alimentario de leche materna, por ejemplo, esto apunta a que debemos seguir solicitando la apertura del canal humanitario para el país”, dijo Natera en medio de la concentración convocada por el Frente Amplio Venezuela Libre en Caracas.

El médico reiteró que Venezuela enfrenta “el holocausto de salud”, aunque a veces cueste creerlo, agrega.

Lamenta que pacientes oncológicos estén muriendo por falta de tratamiento, al igual que diabéticos y cardiópatas.

“Es una situación grave, aunado al salario miserable que no resuelve en nada. Señor Presidente con aumentos no se resuelve la economía, ni con decretos, sino con la discusión de contratos colectivos y eso pareciera no importarle al gobierno. Hoy es un día importante para exigir a este gobierno un mejor salario y la estabilidad de la economía, nuestra gente se nos está muriendo”, expresó.

vaya al foro

Etiquetas: crisis de salud | hospitales | médicos