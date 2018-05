Distrito Sanitario de La Urbina sin luz desde el 2 de mayo por robo de un breaker

ND / 9 may 2018.- Trabajadores del Distrito Sanitario No. 7, que funciona(ba) en el edifició Ani Bru, calles 5 con 11 de La Urbina, denunciaron que llevan una semana sin trabajar, y en la incertidumbre.

Y aunque a las centenares de personas que acuden diariamente al lugar, en búsqueda de los certificados de defunción de las personas que fallecen en casas de Sucre, Chacao, Baruta y El Hatillo, o procurándose certificados de salud, o a vacunarse, las autoridades del centro les dicen que el mismo “no tiene luz” la verdad es que no la tienen porque el 1 de mayo se robaron el breaker principal del edificio de cuatro pisos, y la directiva de la institución, dependiente del Ministerio de Salud, no hace la denuncia ante el Cicpc ni sustituye la pieza, indicaron trabajadores del Distrito, que pidieron el anonimato.

Los trabajadores agregaron que la directora de la institución, Merly Leal (quien es médico integral comunitaria), “no da la cara” ni responde a los 300 empleados que van diariamente solo a mirarse las caras, porque no hay electricidad, consiguientemente no hay agua y el centro no está prestando atención al público.

De esta sede, además, dependen todos los ambulatorios de los municipios caraqueños de Miranda; las vacunas que se ponían en la institución han sido mudadas, para preservar la cadena de frío, a la nueva sede del Hospital Ana Pérez de León, en Petare. Y los trabajadores sospechan que van a ser mudados de la sede en la que llevan décadas, simplemente por la falta de un breaker.

Hicieron un llamado al Ministerio de Salud para que algún funcionario de rango superior a Leal se apersone y se haga cargo de la situación, porque sospechan que la directora del Distrito Sanitario tiene alguna razón para no introducir la denuncia sobre el robo o sencillamente sustituir el breaker.

