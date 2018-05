Diosdado Cabello: Un corrupto no es chavista

ND / 2 may 2018.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró que los chavistas no pueden ser ni corruptos ni traidores, porque es “absolutamente contradictorio”.

“Los partidos de la derecha trataron de legitimar ante el CNE y lo único que tenían que recoger eran 96 mil votos, aproximadamente, y ahí se quedaron, no pudieron. El Partido Socialista Unido de Venezuela, por día, tiene para legitimar en promedio dos partidos”, dijo en rueda de prensa de la dirección nacional del Psuv.

Cabello enfatizó que los militantes del Psuv tienen que ser “éticamente puros”, y para eso pasan por la escuela de cuadros. “Ustedes saben que la derecha acusa a la revolución de corrupción, cuando ellos son los padres de la corrupción en Venezuela. Y si en alguna época en Venezuela han sido castigados delitos ligados a la corrupción, ha sido en la revolución bolivariana”.

A su juicio “antes había la solidaridad automática entre adecos y copeyanos para protegerse unos a otros. En la revolución bolivariana cada quien que asuma su responsabilidad. Ahí no se pone a nadie para que vaya a robar, y en verdad no es chavista un corrupto, eso es contradictorio absolutamente. Nunca fue chavista”, enfatizó.

El dirigente oficialista también precisó que “no son chavistas los traidores. Los traidores no pueden ser considerados chavistas, más allá que ellos traten de refugiarse en el chavismo y el legado de Chávez. Las peleas se dan desde adentro, por eso el partido ha ido creciendo, 6 millones 500 mil es una suma extraordinaria, ahí no hay coacción de ningún tipo, se saca el carnet el que verdaderamente sienta al partido”, aseveró.

Elecciones

Para Cabello, el Psuv no debe descuidarse en los procesos electorales. “Nosotros debemos asegurarnos eliminar el triunfalismo, y el triunfalismo se elimina cuidando los detalles”, sostuvo.

“Nosotros ganamos el 20 de mayo, pero el 21 tenemos que tener todo listo para afrontar lo que se debe. Vamos a seguir resistiendo, no nos podemos rendir”, puntualizó.

En ese sentido, acotó que “mientras más votos saque el candidato del Frente Amplio por la Patria, Nicolas Maduro, más estabilidad política va tener el país y eso le sirve hasta a la oposición (…) Lo más importante en estos momentos, es preservar la Presidencia de la República”, apuntó.

