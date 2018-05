Diosdado Cabello: Ceballos lo que quiere es llamar la atención

ND / 16 may 2018.- El constituyente Diosdado Cabello restó importancia al motín que se registró en los calabozos del Sebin en El Helicoide la tarde de este miércoles, alegando que se trató de una “pelea” que armó Daniel Ceballos “para llamar la atención”. “Hoy armaron en los calabozos del Sebin una pelea entre unas personas que están ahí por cometer delitos contra funcionarios, pero es porque necesitan eso para generar una situación de orden interno y llamar la atención, pero no pudieron ni van a poder”, dijo Cabello al respecto en su programa Con el Mazo Dando.

Cuestionó como el dirigente y preso político, Daniel Ceballos, se mostraba hoy “sanito”, a través de los videos divulgados en redes sociales, a diferencia de su aspecto cuando estaba en la cárcel 26 de Julio.

“Ceballos hoy estaba sanito, fuerte. Mañana lo verán con dolor en todo el cuerpo, en los dedos, taquicardia. Hoy estaba valiente, demasiado valiente. Este país te conoce Ceballos, sabe de qué son capaces, pero no nos vamos a equivocar, si ustedes lo hacen nosotros no”.

Y prosiguió: “Cuando estabas allá en 26 de Julio sufrías de todo, el calor, los zancudos, hoy está ahí, armando pelea, buscando llamar la atención. No vas a poder”, concluyó Cabello.

Calificó a Requesens como “cobarde” por supuestamente agredir a una funcionaria de la GNB

Previamente, el dirigente de la tolda roja aseguró que el diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens no fue agredido por la GNB sino que éste supuestamente agredió a una mujer del referido cuerpo castrense y lo calificó como un “cobarde”.

“Juan Requesens en un cobarde que golpeó a una mujer Guardia Nacional (…) la muchacha está ahora por lo menos atendida pero además la muchacha en la agresión que sufrió tiene valor y fue a denunciarlo por violencia de género como corresponde y allí están los videos”, expresó Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

“No sé qué consume ese muchacho en verdad, algo malo debe estar consumiendo para andar todo el tiempo violento creyendo que se va a imponer con la violencia y entonces va y la agarra con una muchacha de la Guardia Nacional, que miserable. (…) Ahorita seguro va a decir que el régimen lo persigue (…) y en Estados Unidos le abren las puertas a otro malandro más (…) voy a pasar el video yo lo tengo ustedes lo van a ver y me van a dar la razón”, dijo.

