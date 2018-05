Denuncian amenazas contra transportistas que acataron paro por asesinato de ganadero en Táchira

Betsy Alvarado V. / 16 may 2018.- El concejal del municipio Junín en el estado Táchira, Danny Carrillo, informó que se cumplió en un 75 por ciento el paro convocado el martes para exigir el esclarecimiento del asesinato del ganadero Carlos Manuel Tarazona, pero que los transportistas que acataron el llamado fueron amenazados telefónicamente y tuvieron que reincorporarse a sus labores a tempranas horas de la mañana de este miércoles.

“Los movimientos sociales y ganaderos respondieron al paro cívico convocado para el martes, pero en horas de la mañana de este miércoles el sector transporte salió a laborar para ofrecer el servicio a trabajadores de las empresas públicas e instituciones bancarias que no estaban de acuerdo con el paro; y también porque recibieron algunas llamadas en las que le decían que si no trabajaba el sector transporte; entonce este miércoles no iban a poder surtir de gasolina”, destacó.

Pese a esto, el concejal destacó en entrevista para VPI que no descartan acudir a un nuevo paro cívico para exigir a los entes competentes que respondan y realicen el procedimiento investigativos y documental del caso. “Porque se ha cometido una injusticia al asesinar vilmente al señor Carlos Tarazona y ahora se le pretende también asesinar moralmente”, indicó.

El ministro para la agricultura urbana Freddy Bernal, y el alcalde de la ciudad de Rubio, Ángel Márquez , califican a Tarazona como el “capo de la mafia de las reses en la frontera”, y han asegurado que al momento de su aprehensión éste “se resistió a la detención disparando contra la autoridad”.

Ante esto, el concejal comentó que “lamentablemente se han infundado unos señalamientos los cuales a nosotros nos consta que no son ciertos” .

El ganadero Carlos Manuel Tarazona, fue asesinado el pasado viernes en la localidad de Rubio, en Táchira, presuntamente a manos de funcionarios del Faes (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana).

Etiquetas: Ángel Márquez | Carlos Manuel Tarazona | Danny Carrillo | Freddy Bernal | ganadero | transportistas