Cruz Roja: Un millón de venezolanos ingresaron a Colombia desde 2017

Oleg Kostko / 9 may 2018.- El director de salud de la Federación Internacional de sociedades de la Cruz Roja Emanuele Capobianco aseguró que desde el año 2017 un millón de venezolanos ingresaron a Colombia. “Hasta la fecha sabemos que aproximadamente un millón de personas ingresaron a Colombia por los puntos migratorios oficiales, y no sabemos cuántos ingresaron por puntos no oficiales de migración”, afirmó en entrevista telefónica en Ginebra reseñada por AFP.

Lea más: Provea: Cientos de venezolanos son deportados diariamente de Colombia de manera informal

Asimismo, Capobianco informó que se estima que diariamente cruzan 37.000 venezolanos por tierra hacia la nación neogranadina. As u vez explicó que el grupo migratorio es muy heterogéneo, ya que algunos solo cruzan a otros países para trabajar un tiempo y luego regresar mientras que otros van al vecino país porque no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Durante su última visita a la frontera el funcionario de la cruz roja observó un enorme flujo de personas que cruzan los pasos fronterizos a pie cargando algunas de sus pertenencias en sus espaldas.

Describió la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela como “una crisis humanitaria que requiere ser mejor tratada”. Entre la que deben incluir políticas de salud para frenar el incremento en los casos de malaria, difteria y otras enfermedades que aquejan a los migrantes.

vaya al foro

Etiquetas: Colombia | crisis humanitaria | crisis migratoria | venezolanos | Venezuela