Concejales de Junín desmienten a Freddy Bernal ante el MP tras acusaciones sobre nexos paramilitares

ND / foto: CaraotaDigital / 16 may 2018.- Cuatro concejales del municipio Junín en el estado Táchira introdujeron este miércoles un documento ante el Ministerio Público para pedir a las autoridades que los investigue y verifiquen que no son ciertos los supuestos nexo que dice el ministro de agricultura urbana, Freddy Bernal, que tienen con grupos paramilitares y bandas criminales. “Que nos investiguen y quedará Bernal como un mentiroso.”

“Desmentimos al señor Bernal y estamos aquí en el Ministerio Público, para decirle a este órgano que nos investigue, que revise nuestras cuentas, nuestros nexos y nuestra familia, que nos investiguen y quedará Bernal como un mentiroso”, aseguró Danny Carrillo concejal de Junín.

Bernal dijo recientemente que los concejales tenían nexos con grupos paramilitares y bandas criminales, esto luego de una sesión especial, donde los concejales lo repudiaron por el asesinato el pasado viernes del ganadero Carlos Manuel Tarazona, presuntamente a manos de funcionarios del Faes (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) y le exigieran una investigación.

Tanto Bernal como el alcalde de la ciudad de Rubio, Ángel Márquez , califican a Tarazona como el “capo de la mafia de las reses en la frontera”, y han asegurado que al momento de su aprehensión éste “se resistió a la detención disparando contra la autoridad”.

