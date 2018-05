Claudio Fermín: Votar por Falcón es votar por el cambio

ND / foto: @claudioefermin / 7 may 2018.- Claudio Fermín aseguró este domingo que la candidatura de Henri Falcón no solo representa a los partidos que lo apoyan, sino a Venezuela entera.

“La gente se ha dado cuenta que la candidatura de Henri Falcón va de primero en las encuestas y de forma sólida (…) Hemos trabajado mucho sobre la defensa del voto y lo positivo de nuestra candidatura (…) Es que Falcón no es el candidato de un partido o de dos sino de Venezuela entera”, dijo durante un recorrido por el estado Yaracuy, como parte de la campaña política de Falcón.

El jefe del comando de campaña de Falcón habló de la propuesta de dolarización de la moneda hecha por Henri Falcón, reseñó Globovisión. A su juicio, al dolarizar la moneda “evitamos que se siga imprimiendo billetes y que nuestra moneda pierda valor y la gente va a tener en el bolsillo una moneda que vale”.

Puso como ejemplo el tema del pasaje del transporte público, pues para pagarlo se tiene que hacer uso de “demasiados” billetes de 100 BsF, que es el billete de mayor valor del cono monetario puesto en marcha en 2008.

Finalmente aseguró que “votar por Falcón es votar por el cambio, votar por Maduro es masoquismo”.

Etiquetas: Claudio Fermín | Henri Falcón